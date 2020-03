Bethenny Frankel fait don d’un million de masques aux hôpitaux en pleine pandémie de coronavirus

2020-03-23 ​​19:30:05

Bethenny Frankel prévoit de faire don d’un million de masques faciaux aux hôpitaux luttant contre la pandémie de coronavirus, par le biais de sa charité BStrong Initiative.

Bethenny Frankel prévoit de faire don d’un million de masques aux hôpitaux luttant contre la pandémie de coronavirus.

L’ancienne star de “ Real Housewives of New York City ” a travaillé avec son organisme de bienfaisance BStrong Initiative et leur partenaire, Global Empowerment Mission, pour aider à apporter l’équipement nécessaire dans les hôpitaux qui sont mis sous pression comme cas de virus – qui est également connu comme COVID-19 – continue d’augmenter.

Bethenny avait initialement prévu de faire don de 10 000 masques faciaux dans le cadre d’un service qu’elle appelait “kits BStrong corona”, mais comme la demande monte en flèche, elle a maintenant révélé qu’elle prévoyait de fournir plus d’un million de masques aux hôpitaux en quantité limitée.

S’adressant à Radio.com, elle a déclaré: “Chaque fois qu’il y a un désastre, j’entends vraiment parler de mes abonnés sur les réseaux sociaux. Ils sont partout dans le monde et ils me font savoir ce qui se passe plus rapidement que les nouvelles pour moi parfois. deux personnes parlaient des masques.

“Je reçois plus d’un millier de messages par jour avec des gens de tout le pays – chaque hôpital, chaque clinique, tout le monde en panique et sans fournitures.”

La star de télé-réalité et femme d’affaires de 49 ans prévoit de commencer à envoyer des fournitures dans les prochains jours aux professionnels de la santé qui en ont le plus besoin.

Bethenny affirme que les masques N95 approuvés médicalement sont fabriqués avec l’aide de cinq fournisseurs différents.

Elle a ajouté: “Nous avons des fournisseurs partout dans le monde. Nous avons des fournisseurs et des fabricants en Chine, nous avons une entreprise israélienne avec laquelle nous travaillons.”

La nouvelle survient quelques jours seulement après la révélation de Bethenny et de son petit ami Paul Bernon qui donneraient 10000 masques au Massachusetts General Hospital de Boston, où elle a été hospitalisée en 2018 à la suite d’une réaction allergique quasi fatale au poisson.

La semaine dernière, Bethenny a déclaré: “[We] câblé l’argent pour les premières commandes car ce n’est pas quelque chose que nous pouvons attendre pour les dons.

“Les dons viendront, mais sans les masques, plus de gens mourront. C’est à mon avis la plus grande crise.”

Mots clés: Bethenny Frankel

Retour au flux

.