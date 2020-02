Bethenny Frankel propose à HBO Max une série sur la réalité d’apprenti

Bethenny Frankel pourrait être prête à suivre les traces de la présidente alors qu’elle s’apprête à prendre la tête d’une nouvelle série qui rappelle “L’apprenti” pour HBO Max. Il compte même le créateur “Apprenti” Mark Burnett parmi ses producteurs exécutifs, aux côtés de Frankel elle-même.

Le prochain streamer a donné une commande de huit épisodes pour “The Big Shot with Bethenny”, qui suit un format de genre similaire à celui qui a fait Donald Trump une star de la réalité.

Le concurrent sera en compétition les uns contre les autres dans le but de décrocher une place au sein de l’équipe dirigeante Skyinnygirl de Frankel. Frankel s’est associé à Burnett en mars 2019 dans le cadre d’un accord qui la verrait développer des projets non scénarisés pour lui et MGM Television; c’est le premier de ces projets à porter ses fruits.

Il est également utile que la directrice de la programmation des séries non-fiction sur HBO Max soit Jennifer O’Connell, qui a participé au casting de Frankel sur “Les vraies femmes au foyer de New York” en 2008.

“Elle m’a toujours impressionné et diverti”, a déclaré O’Connell à propos de Frankel. “C’est incroyable de voir son empire continuer de croître et je sais que les candidats réclament de travailler pour elle.”

L’année dernière, Frankel s’est éloignée de “RHONY”, et maintenant ses fans savent exactement où la trouver. Et compte tenu de sa passion pour son entreprise, c’est vraiment formidable de voir que notre prochain regard sur sa vie, telle qu’elle est, y sera davantage axé.

“En dehors de la maternité, ce qui me définit vraiment en tant que personne, c’est d’être une femme motivée, passionnée et travailleuse déterminée à rendre l’impossible possible”, a déclaré Frankel. “Mon mantra est de venir d’un lieu de” oui “et de trouver et créer la solution. Je suis un exécuteur de visions, et je partage et communique ces informations à ceux qui travaillent avec moi.”

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur le début de la production ou lorsque les fans peuvent s’attendre à voir “The Big Shot” sur HBO Max, ils pourront commencer à consulter le service de streaming lors de son lancement en mai 2020.

Et cela peut être considéré comme un très bon choix pour le streamer naissant, car Frankel est impliqué avec Bravo – une filiale de NBCUniversal – depuis plus d’une décennie.

Le fait que HBO Max ait marqué sa prochaine grande aventure au lieu du prochain streamer Peacock de NBCU est une grosse affaire. Même au-delà de la franchise “Housewives”, Frankel a amassé un énorme fan qui la suit, et vous pouvez parier que la société mère de HBO Max WarnerMedia espère qu’ils la suivront dans sa nouvelle maison.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

Bethenny Frankel devient candide à propos de son petit ami Paul Bernon: “Vous avez enrichi ma vie incommensurablement”