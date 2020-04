Bethenny Frankel réagit aux commentaires louches de RHONY Costars

La première de la saison 12 de “Real Housewives of New York” adressé Bethenny Frankel’s sortez tout de suite – et elle n’est pas vraiment ravie de ce que ses costars avaient à dire.

L’ouverture a commencé avec toutes ses anciennes costaristes réagissant aux nouvelles qu’elle avait quitté la série. Ramona Singer a déclaré que sa sortie était “un eff tu” et “stupide” – avant de dire qu’ils iraient “mieux sans elle” – tout en Luann de Lesseps a dit qu’il serait “très difficile de dire qu’elle me manquerait autant”, ajoutant: “le spectacle doit continuer sans vous”.

“Le début de l’émission a été le majeur proverbial pour moi”, a déclaré Frankel dans une nouvelle interview avec SUPPLÉMENTAIRE, réagissant à leurs commentaires. “Les femmes ont certainement eu des choses désagréables à dire sur moi … Je leur souhaite bonne chance.”

Frankel a également suggéré que les cotes de l’émission étaient en baisse, bien qu’un représentant de Bravo ait déclaré GENS ils étaient “très similaires” à l’épisode moyen de la saison 11.

“Les cotes globales à la télévision n’ont jamais été aussi élevées et peut-être que les cotes sur” Real Housewives “ne fonctionnent pas bien parce que ce n’est peut-être pas le contenu qui inspire les gens à faire ce qu’ils doivent faire en ce moment”, a-t-elle ajouté. “Ou peut-être qu’ils veulent regarder les nouvelles ou quelque chose de réjouissant ou un moyen de les payer.”

Frankel elle-même le paie à travers elle BStrong initiative, qui a travaillé des heures supplémentaires pour fournir une aide aux efforts de secours contre les coronavirus.

“Nous aurons distribué plus de 16 millions de dollars d’aide cette semaine et cela augmentera de façon exponentielle”, a-t-elle déclaré à EXTRA. “Nous avons distribué un million de combinaisons de matières dangereuses pour les matières dangereuses au gouverneur de New York, 200 000 masques au maire de New York… Matthew McConaughey et Camila McConaughey se sont engagés à verser plusieurs centaines de milliers de dollars d’aide en Louisiane et au Texas, Billy Joel [gave] un demi-million de dollars d’aide à New York… nous recevons donc beaucoup de bons dons. “

Pour plus d’informations sur ses efforts, cliquez ici. RHONY est diffusé le jeudi sur Bravo.

Voir les photos

. / Instagram

Comment les célébrités s’auto-isolent pendant le verrouillage du coronavirus