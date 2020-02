Bethenny Frankel souhaite à son petit ami en retard Dennis Shields un joyeux anniversaire, une publication Instagram déchirante

Août marquera deux ans depuis Bethenny Frankel perdu son petit ami d’alors, Dennis Shields, à un surdosage soupçonné de drogue.

Et il ne se passe pas un jour “Real Housewives of New York” alun ne pense pas à lui, surtout aujourd’hui, à ce qui aurait été son 53e anniversaire.

“Joyeux anniversaire Dennis”, elle a sous-titré une série de photos intimes qu’elle a partagées sur Instagram jeudi. “Je pense à toi aujourd’hui et tous les jours.”

“Cela a été difficile récemment parce que le monde a perdu une autre légende et tant de vies innocentes”, a-t-elle ajouté accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à la légende de la NBA Kobe Bryant, sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres. “Vous êtes parti mais vous ne serez jamais oublié. Vous êtes manqué. Vous êtes constamment cité. Vous êtes unique en son genre. Vous mangez plusieurs barres Nestlé croquantes, Sprites et JG Mellon double cheeseburgers au paradis, et maintenant vous avez un joueur de basket incroyable à regarder et à parier là-haut. “

Le magnat de Skinnygirl a ensuite fait savoir à Shields qu’il serait “fier de mes décisions et de l’évolution de ma carrière et de ma vie. Vous seriez tellement excités par toutes les annonces à venir bientôt. Vous étiez ma plus grande pom-pom girl et vous étiez positive à propos de un avenir pour moi que je n’aurais jamais imaginé possible. “

De sa fille, Bryn, elle a dit que l’enfant de 9 ans était “toujours aussi sucrée que le sucre” comme vous vous en référez toujours à elle et qu’elle manque vos concours de dégustation de nourriture les yeux bandés et laissant des traces de pépites de chocolat. les plus grands chiens. Bryn dit à tout le monde: “Dennis a eu plus de 30 chiens et dit qu’il n’a jamais rencontré de chiens plus doux.” “

Bethenny voulait aussi que Dennis sache qu’elle et Bryn étaient “entre de bonnes mains avec Paul, que vous aimeriez et respectez et vice versa. Il veille sur nous et est très attentionné. Vous avez toujours dit que je trouverais quelqu’un qui prendrait soin de moi. Vous nous manquez. Joyeux anniversaire! Je sais qu’ils ont un gâteau au chocolat au beurre d’arachide et Hemingway dans le ciel. Tout le monde vous manque et vous êtes toujours au centre de l’attention, juste comme vous l’aimez secrètement. Xoxo. “

Bethenny a commencé à sortir avec son petit ami Paul Bernon quelques mois après la mort de Dennis. La star de la réalité, qui est mortellement allergique au poisson, attribue à Paul sauvant littéralement sa vie après avoir accidentellement mangé une soupe contenant du poisson. “J’ai senti Dennis me tirer dessus”, sanglota-t-elle après l’expérience de mort imminente.

Frankel a terminé son bel hommage à son défunt petit ami avec deux citations d’Ernest Hemingway: “Le monde brise tout le monde, et après, certains sont forts aux endroits brisés” et “Le bonheur chez les gens intelligents est la chose la plus rare que je connaisse.”

Dans une note de bas de page, elle a mentionné son défunt chiot, Cookie, en disant qu’elle espérait que son chien “vous donnerait de grands câlins au [rainbow] pont.”

Dennis Shields a été retrouvé mort dans son appartement de la Trump Tower le matin du vendredi 10 août, après avoir souffert d’une surdose présumée. Il avait 51 ans.

Depuis 2016, Bethenny et Dennis étaient dans ce qu’elle a décrit comme une relation «intermittente». Elle a révélé qu’il lui avait même proposé et a également donné une bague à Bryn.

“Ce n’était même pas proche d’une relation parfaite”, a expliqué Bethenny lors d’un épisode de “RHONY” en 2019. «Une partie de moi est morte à l’intérieur. C’était vraiment mauvais. Mais je ne pouvais pas sortir non plus. Je l’aimais tellement et nous étions une famille et ma fille était si proche de lui et je le connaissais depuis tant d’années. Il a proposé le 25 avril. Je ne l’ai dit à personne. Je l’ai gardé pour moi parce que je ne voulais pas d’un autre cirque de ma vie, donc je ne voulais pas commencer à le dire aux gens, mais nous avions notre propre engagement privé. “

“C’est drôle parce qu’il m’a dit: ‘Eh bien, as-tu dit oui?'”, Se souvient-elle. “Et j’ai dit:” Eh bien, je vous aime et je ne peux pas croire que vous ayez fait cela, mais nous devons parler de certaines conditions et de certaines conditions et de la façon dont les choses vont changer, des problèmes que j’ai rencontrés avec le partenariat et la cohérence. ” ” C’était très compliqué. Ce n’était pas ce qu’un engagement naturel devrait être, donc notre engagement était sur la glace. “

Avant sa mort, Dennis a fait de nombreuses apparitions dans la série. Lors d’un épisode effrayant qui a été diffusé en 2018, Bethenny discutait avec Dorinda Medley sur les hauts et les bas de la relation de cette dernière avec son petit-ami de l’époque, John Mahdessian, lorsqu’elle a évoqué sa propre relation avec Shields.

«Tu as juste de la chance que John n’aille jamais nulle part», a-t-elle dit. «Je ne l’ai pas dit à Dennis, mais dans mon esprit, j’ai dit:« 90 jours. Je ne dis pas un mot à Dennis pendant 90 jours ». C’est une chose vraiment difficile à réaliser que quelqu’un que vous aimez ne signifie pas simplement qu’il est la bonne personne, et je souhaite qu’il l’était. “

Parlant de son immense maison de ville à l’époque, Frankel a ajouté: “Je peux vivre ici pour toujours seule, et je suis d’accord avec ça.”

