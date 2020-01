Beyoncé a-t-elle snobé les Kardashians en ne leur offrant pas sa ligne Ivy Park?

Beyoncé a commencé à taquiner sa collection adidas x Ivy Park en décembre en partageant sa grande annonce et ses images promotionnelles en ligne. La Beyhive a entendu la nouvelle et dans les semaines précédant la date de lancement officielle le 18 janvier, les gens ont pu voir la plupart des pièces sur son compte Instagram.

Ici et là, la superstar a surpris les célébrités avec des malles et des étagères avant la date de dépôt. Des personnalités l’ont remerciée sur les médias sociaux pour leurs cadeaux luxueux et les fans du monde entier étaient ravis du lancement.

Mais les internautes notent qu’il y avait un lot de célébrités notablement absentes de l’extravagance de déballage qui s’est déroulée en ligne. Où étaient les Kar-Jenners?

Beyoncé Knowles-Carter | ROBYN BECK / . via .

Beyoncé a offert un tas de gens célèbres avec merch

Partout dans le pays, certains de vos acteurs et artistes préférés

reçu des colis orange de différentes tailles remplis d’adidas x Ivy

Pièces de parc. Yara Shahidi, parmi les récipiendaires de la collection unisexe,

Reese Witherspoon, Ciara, Cardi B, Zendaya, Laverne Cox, Quincy Brown, Megan

Thee Stallion et Janelle Monáe.

Excitées par leurs cadeaux, la plupart d’entre elles ont posté des messages de remerciement sur Instagram criant à la reine Bey pour leurs trajets. Witherspoon a même modélisé ses tenues, en utilisant son entrée comme passerelle, par People. Hailey Baldwin et Rita Ora ont également été aperçus portant des articles de la collaboration Ivy Park.

Les fans notent que les Kardashian n’ont partagé aucun moment de déballage

Certains fans ont souligné que Kim Kardashian West et ses sœurs semblent être exclues de la liste d’envoi de la boîte orange. Les utilisateurs de Twitter ont eu une journée de terrain se moquant de la façon dont “Kim K” réagit à la négligence perçue de Beyoncé. Beaucoup pensent que si elle ou quelqu’un d’autre de son clan avait reçu un support orange contenant le butin, ils l’auraient sûrement affiché.

Pourrait-il être en route? Serait-ce un camouflet intentionnel? Ou peut-être

un petit oubli? Personne ne le sait, mais les blagues continuent de venir.

Le chanteur a même envoyé un message de remerciement

Le lancement d’adidas x Ivy Park a eu un tel succès qu’il s’est vendu sur le site Web d’Adidas. Seuls certains magasins, au Canada et à l’étranger, étaient prêts à transporter la marchandise, et elle est probablement épuisée dans ces endroits également. Beyoncé s’est rendue sur Instagram pour remercier tout le monde d’avoir acheté la collection et de partager leurs photos.

Bien que le lierre frais

Park est un succès, il y a également eu des plaintes concernant le manque de disponibilité pour

clients de taille plus. Le dimensionnement des vêtements ne va que jusqu’à XL, et certains

les gens reprochent au chanteur de ne pas être inclusif avec la réplique.

Entre cela et les étagères virtuelles étant vides, il est fort possible que Beyoncé et Adidas fassent une relance dans le futur. Pour l’instant, les clients peuvent s’inscrire à des alertes par e-mail sur le site Adidas pour être avertis lorsque les articles sont réapprovisionnés.

Quant à Kim Kardashian West, elle se prépare pour le lancement de sa ligne de shapewear Skims dans Nordstrom’s le 5 février. Alors que Skims est disponible en ligne depuis septembre, le partenariat avec le détaillant est nouveau. Elle a beaucoup de choses à faire, mais les fans peuvent garder un œil sur sa page Instagram pour voir si elle finit par recevoir un tronc orange aussi.