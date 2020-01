Beyonce et Jay-Z ont ajouté cette boisson à un récent spectacle

La remise des prix du Golden Globe 2020 a donné aux gens de nombreux moments inattendus pour parler du lendemain. Le monologue d’ouverture de Ricky Gervais a fait bouger les étoiles inconfortablement sur leurs sièges.

Jennifer Aniston et Brad Pitt semblaient profiter de l’occasion pour se rapprocher un peu plus. Et Beyoncé et Jay-Z ont fait une entrée dramatique qui a fait tourner de nombreuses têtes célèbres.

Le superbe couple a volé la vedette de différentes manières, mais l’un des mouvements audacieux n’était pas évident au début. Un journaliste aux yeux d’aigle a remarqué que leur garde du corps semblait faire entrer clandestinement quelque chose à boire. Pourquoi ce couple puissant apporterait-il ses propres bouteilles à une soirée remplie d’alcool?

Jay-Z et Beyonce ont fait toute l’entrée

Beyoncé était en nomination pour un prix de la meilleure chanson originale, mais le couple ne s’est pas présenté pour la marche sur le tapis rouge d’avant le spectacle pour poser devant les caméras. Ils sont arrivés après que le spectacle était déjà en plein essor, provoquant un grand émoi.

Kate McKinnon présentait le prix Carol Burnett pour sa contribution exceptionnelle à la télévision à Ellen DeGeneres lorsqu’ils se sont glissés. Ils se tenaient tranquillement debout et attendaient que McKinnon termine avant d’aller à leur table lorsque la foule les a remarqués.

Beyoncé portait une robe noire ajustée avec des manches dorées spectaculaires, et la paire frappante a attiré l’attention des téléspectateurs à domicile et des participants. En fait, ils ont attiré tellement l’attention que la journaliste du Los Angeles Times, Amy Kaufman, a remarqué que leur garde du corps semblait porter deux bouteilles de champagne étincelantes.

Quel champagne Beyonce et Jay-Z ont-ils apporté au spectacle?

Les bouteilles de champagne ressemblaient à Armand de Brignac, également connu sous le nom d’As de pique. Jay-Z est propriétaire partiel de la marque depuis 2014, et il la promeut fortement. Il a investi dans le champagne car il a été offensé par un commentaire qui a été fait en 2006 par Frédéric Rouzaud, le patron de la société qui produit Cristal.

On a demandé à Rouzaud ce qu’il pensait du fait que tant de rappeurs étaient fans de Cristal, et il a répondu: «Que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas interdire aux gens de l’acheter. Je suis sûr que Dom Pérignon ou Krug seraient ravis d’avoir leur entreprise. “Naturellement, de nombreux artistes et fans de rap n’ont pas apprécié cela.

Jay-Z a de nombreuses raisons de vouloir que Ace of Spades se vende bien, non seulement parce qu’il a investi financièrement, mais parce que le succès de son pétillant est une victoire dans sa rancune contre Cristal. L’apporter à un événement aussi largement télévisé et parsemé d’étoiles est un excellent moyen de promouvoir le – mais les Golden Globes sont-ils une affaire BYOB?

Les Golden Globes ont leur propre champagne

Beyoncé | Photo de Gareth Cattermole / . pour Disney

Moët & Chandon est le champagne officiel de la remise des prix. Ils ont créé une boisson signature, appelée «L’heure d’or du Moët», qui comprend du jus d’ananas et de la vodka au pamplemousse rose.

Alors que la plupart des invités ont apprécié ce cocktail, Beyoncé et Jay-Z ont partagé leur Ace of Spades avec au moins une autre star.

Reese Witherspoon s’est approchée de leur table avant la fin de la soirée, expliquant que leur table était à court d’eau. Jay-Z et Beyoncé ont partagé leur champagne personnel avec elle, ce qui semble avoir été le début d’une belle amitié. Depuis, Beyoncé a envoyé à Witherspoon deux cadeaux, un étui d’Ace of Spades et la ligne IVY PARK x Adidas de Beyoncé, tous de la taille de Witherspoon.

Il semble peu probable que, puisque Moët & Chandon est le champagne officiel des Golden Globes, ils seraient ravis qu’un invité apporte leur propre marque de champagne concurrente, ou qu’ils souhaitent le partager avec les autres invités. Mais là encore, qui va intervenir et dire à Jay-Z et Beyoncé ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire?