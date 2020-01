Beyonce Left Goo Goo Dolls ‘Johnny Rzeznik’ Shellshocked ‘during Famous’TRL’ Class Photo Shoot

Note de l’éditeur: Cet article a été initialement publié en 2018, mais a été relancé pour célébrer le 20e anniversaire du tournage en 2020. Histoire originale ci-dessous.

Il y a eu une rencontre épique des esprits en 2000, alors que “Total Request Live” et le photographe David LaChapelle ont organisé une séance photo helluva avec les plus grands noms de la musique de l’époque.

Surnommé la photo “Classe TRL de 1999”, le tournage a eu lieu le week-end avant les Grammys, avec une vidéo en coulisse du tournage devenant une légende (ci-dessous). Justin Timberlake et le reste de NSYNC geeked sur le partage du même air que Jennifer Lopez, Fred Durst a essayé de flirter avec Christina Aguilera et Britney Spears mêlé à Lenny Kravitz.

Autres étoiles présentes incluses L’enfant du destin, Tyrese, Goo Goo Dolls, Diddy et, bien sûr, Carson Daly.

TooFab a rencontré Johnny Rzeznik des Goo Goo Dolls avant la tournée du 20e anniversaire du groupe pour “Dizzy Up the Girl”, où nous devions simplement nous interroger sur ses souvenirs de ce qui était sûrement l’une des séances de photos les plus folles qu’ils aient jamais faites.

“La seule chose qui m’a frappé quand j’ai vu cette photo était à quoi ressemblait le jeune Justin Timberlake”, a-t-il déclaré, après avoir revu l’image pour la première fois depuis des années. “Holy smokes regarde ce gars. Il ressemble à 12 sur cette photo!”

Participer au tournage – une collecte de fonds caritative – était définitivement en dehors de la zone de confort du groupe à l’époque. À peine cinq mois plus tôt, les Goo Goo Dolls avaient sorti “Dizzy Up the Girl”, l’album comprenant des tubes comme “Iris” et “Slide” qui les ont propulsés à la célébrité.

“J’ai toujours eu l’impression que c’était un quartier dans lequel nous étions juste en train de marcher. Que nous n’allions jamais être autorisés à emménager”, a-t-il dit à propos de faire partie du monde “TRL” à l’époque. “Nous avons eu du plaisir à traîner là-bas, c’est sûr.”

“Je me souviens de David LaChapelle, le photographe, et toutes ces personnes peintes en or, habillées avec des téléviseurs sur la tête et il faisait exploser de la musique et il criait à tout le monde à travers un mégaphone et tout le monde lui criait:” Nous ne pouvons pas entendre vous. Que voulez-vous? Nous ne pouvons pas vous entendre! “

“C’était très amusant. C’était une grande fête”, se souvient Rzeznik. “C’était bruyant, chaotique, et c’était comme,” Wow regardez toutes les personnes célèbres ici. ‘ Je deviens nerveux avec des gens célèbres. “

La personne célèbre qui a fait la plus longue impression: Beyonce.

“Je me souviens qu’elle a descendu un escalier dans cette séance photo, puis m’a regardé et m’a dit:” Salut, Goo Goo Doll “et j’étais comme” uh-uh-uh-uh “, a-t-il dit en riant. “Je ne pouvais pas parler, je ne plaisante pas, mec. J’étais juste comme choqué par elle.”

“Elle l’était, elle avait une aura”, a-t-il ajouté. “Superbe. C’est toujours le cas.”

La tournée du 20e anniversaire de Dizzy Up The Girl débute le 30 septembre à Phoenix, en Arizona – pour plus d’informations sur la visite des billets GooGooDolls.com!