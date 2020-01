Beyonce remercie les fans d’avoir bravé les éléments pour le lancement d’Ivy Park

2020-01-21 09:30:03

Beyonce a remercié ses fans d’être sortis “sous la neige et la pluie” pour mettre la main sur sa nouvelle collaboration entre Adidas et Ivy Park.

La chanteuse de 38 ans – qui détient la pleine propriété de la marque après avoir fait équipe avec Topshop – a maintenant collaboré avec Adidas pour une toute nouvelle collection de vêtements de sport et elle a été “humiliée” par la réaction aux nouveaux modèles.

S’adressant à Instagram, elle a écrit: “Je veux dire un énorme merci à tous les êtres humains incroyables qui se tenaient dans ces longues files d’attente dans la neige et la pluie.

“Toutes les belles personnes qui ont attendu dans la salle d’attente en ligne. Tous les amis et la famille qui ont pris le temps de filmer des vidéos et de s’habiller dans le déballage.

“Je suis humble, reconnaissant et fier. Vous avez tous l’air si bien dans votre IVY PARK. Je vous aime profondément. B”

Hailey Bieber n’a pas perdu de temps pour exprimer son soutien à la chanteuse de “ Formation ”, alors qu’elle la saluait en tant que royauté aux côtés d’un emoji cardiaque.

Elle a simplement commenté le post: “Queen”

Plus tôt ce mois-ci, Beyonce et son mari Jay Z ont envoyé à Reese Witherpoon, star de The Morning Show, une caisse de champagne après avoir partagé un verre aux Golden Globes.

Le couple a envoyé à l’actrice une surprise après avoir révélé qu’elle se penchait pour leur demander un verre de leur as de pique pétillant – qu’ils ont glissé lors de la cérémonie de remise des prix.

Prenant à ses histoires Instagram, elle a écrit: “Y’all! Est venu à la maison à la meilleure surprise de @beyonce et Jay-Z (sic)”

Le champagne est venu avec une note qui disait: “Plus d’eau de Jay et B.”

Et Reese a rapidement ouvert le boîtier et a commencé à boire.

Elle a dit à ses abonnés: “Il est 11h30. Nous buvons du champagne. Peu importe? C’est de Jay Z et Beyoncé. C’est vraiment bien. C’est une bonne façon de commencer la nouvelle année.”

Beyonce et Jay Z se sont faufilés dans leurs propres boissons pour la remise des prix, avec un garde de sécurité a été photographié près d’eux portant deux bouteilles de champagne Ace Of Spades derrière son dos.

Les bouteilles ont ensuite été repérées sur leur table avec le Moet & Chandon, qui parrainait l’événement.

