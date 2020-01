Beyonce surprend Reese Witherspoon avec un autre énorme cadeau

Cela ne s’est pas arrêté avec le champagne, car Reese Witherspoon est apparemment sur la liste de cadeaux de Beyonce maintenant, recevant un autre paquet surprise de Bey et Jay et (bien sûr) le partageant adorablement avec ses followers via Instagram.

Reese et sa maman ont été absolument adorables ensemble en ouvrant une caisse de champagne Ace of Spades de Jay-Z après que Beyonce et Reese aient partagé un moment adorable qui est devenu viral pendant les Golden Globes.

Lorsque la table de Reese a manqué d’eau, elle a demandé à Beyonce s’ils en avaient et a plutôt offert une bouteille de champagne pour étancher leur soif. La prochaine chose que nous avons vue était Reese, Jennifer Aniston et leurs amis appréciant le bon champagne via Instagram.

Peu de temps après, Reese et sa mère ont visité IG Stories de Reese pour accueillir toute une affaire afin de ne plus jamais avoir soif!

Peut-être que Beyonce a également vu cette vidéo et a décidé d’augmenter sa propre générosité en offrant à Reese quelque chose d’encore plus extravagant. Et le garçon a-t-elle livré … ou devrions-nous dire, quelqu’un a livré, sous la forme d’un énorme conteneur orange roulé sur la propriété de Reese.

Heureusement, Reese sait ce que veulent ses followers, et nous avons donc eu une autre vidéo de déballage avec elle et sa maman, la star virale en devenir Betty. Mais cette fois, Reese savait qu’elle avait de l’or sur les mains et a transféré sa propre histoire sur Instagram, afin que nous puissions en profiter pour toujours.

Nous avons adoré la joie effrénée lorsque les deux femmes ont regardé l’énorme paquet qui se dressait plus haut que les deux et ont essayé de deviner ce qui pourrait être à l’intérieur: des ballons? affiches de cinéma? une moto?! une petite voiture? D’accord, probablement pas le dernier.

Il s’est avéré que c’était encore mieux que toutes ces choses, c’était une garde-robe entière d’Ivy Park (la ligne de vêtements de sport de Beyonce)!

Mais plutôt que de simplement l’ouvrir et de nous montrer un tas de vêtements et de chaussures accrochés à une étagère, la vidéo s’est rapidement transformée en un défilé complet avec la bande-son de Beyonce.

Encore mieux que tout cela, chaque ensemble ajustait Reese à un gant et elle avait l’air fabuleuse!

“Est-ce que cela fait officiellement de moi le nouveau membre de la #Beyhive?”, Se demanda Reese dans la légende.

Oui. La réponse est oui.

Et ses amis célèbres en aimaient chaque minute. “Je viens”, a commenté Brie Larson, tandis que Julianne Hough a ajouté, “Oh mon enfer … J’ai besoin de toi et de ça dans ma vie !!!!!!! Tu es TOUT !!!!”

Reese le tuait aussi avec ces mouvements de modèle, comme l’a souligné Ava DuVernay, donc si Bey cherche un modèle pour montrer sa ligne, elle pourrait en avoir un dans le plus récent membre de la ruche!

Et nous vivons pour ces vidéos, alors j’espère que ce n’est que le début d’une longue et belle amitié entre deux des femmes les plus charmantes et talentueuses d’Hollywood. Collabo?

