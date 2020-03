Bianca Bonnie enceinte de 7 mois alors que le père de son bébé reçoit un diagnostic de coronavirus

Bianca Bonnie fait face à une situation difficile en portant son premier enfant pendant la coronavirus pandémie.

Cela est devenu encore plus difficile lorsqu’elle a révélé que le père du bébé avait reçu un diagnostic de COVID-19.

Selon le “Marriage Boot Camp: édition Hip Hop“Star, son collègue, Chozus, a récemment été testée positive pour la maladie à New York, alors qu’elle est enceinte de sept mois avec son fils et auto-mise en quarantaine à Miami.

“Il a un mauvais printemps. Il a de nouveau subi une chirurgie du LCA à la jambe. Il a ensuite été testé positif pour la couronne à New York”, a déclaré le rappeur, 28 ans. TooFab. “Cette semaine, il l’a récupéré. Il avait une fièvre de 104 depuis environ deux jours.”

Chozus a confirmé le pronostic via Instagram dimanche, alors qu’il postait une photo de lui-même en train de se remettre de la chirurgie du LCA avec la légende: “J’ai développé des symptômes pseudo-grippaux et j’ai eu près de 104 degrés de fièvre. Après deux jours de sensation, je suis allé en voiture -à travers les tests de visée pour COVID-19. Un jour après avoir été testé, je me sentais presque de retour à 100% avec seulement des maux de tête mineurs. J’ai obtenu mes résultats aujourd’hui et ils étaient positifs pour COVID-19. “

“Oui, c’est un vrai virus qui se propage et cela peut prendre une fois pour quitter votre maison et vous pouvez avoir un impact sur le reste de votre famille”, a-t-il ajouté.

Soucieuse de la santé de leur enfant à naître, Bianca a révélé qu’elle s’interrogeait sur les précautions à prendre, tant d’incertitudes avec le coronavirus.

Elle a dit qu’elle n’était même pas sûre que Chozus sera autorisée à être hospitalisée lorsque le bébé arrivera.

“Je ne lui fais pas confiance. Nous n’avons pas de remède, non? Nous n’avons pas de vaccin pour cela”, a commencé Bianca, ajoutant comment Chozus a essayé de soulager la situation en lui disant qu’il ne pourrait pas attraper à nouveau la maladie. “Mais je suis comme … ça ne veut pas dire que je ne peux pas l’obtenir ou que le bébé ne peut pas l’obtenir. Je ne sais pas. Je ne connais pas les détails. Évidemment, si nous savions tout, nous ne serions pas encore pris au piège dans la maison. “

“Les gens meurent à gauche et à droite et je pense que juin est très proche”, a poursuivi Bianca. “Ça fait 2 mois et je ne pense pas que le bébé va pouvoir gérer quoi que ce soit. Je ne sais pas. Je ne peux pas l’appeler, donc je veux jouer prudemment.”

Pour aggraver les choses, la paire n’est pas sûre de son statut de couple aussi, selon le hitmaker “Chicken Noodle Soup”.

“Moi et sa relation est compliquée”, a expliqué Bianca. “Nous essayons toujours de le rassembler. C’est beaucoup. Nous le prenons un jour à la fois, fondamentalement. Nous essayons de rester sur la même longueur d’onde, mais c’est juste beaucoup de travail que nous devons encore faire.”

L’artiste hip hop a déclaré qu’elle et Chozus étaient amis pendant un an avant de sortir ensemble. “Ensuite, nous sommes sortis ensemble pendant un an, avant de rompre pendant un an”, a-t-elle expliqué. “Cela fait environ 3 à 4 ans.”

“Et maintenant, 18 ans de plus”, a-t-elle dit en riant.

Pour l’instant, l’auto-quarantaine par elle-même s’est avérée avoir sa doublure argentée, comme Bianca a révélé qu’elle travaillait sur de nouvelles musiques.

“Je vais déposer une chanson le jour de la fête des mères, comme un single sur iTunes. Mais je ne mettrai probablement pas mon autre projet en avant juillet maintenant.”

“Je dois être optimiste en ces temps”, a-t-elle admis.

“Wedding Boot Camp: édition Hip Hop” de WE TV est diffusé le jeudi à 21 h HE / HNP.

