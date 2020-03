Bianca Bonnie lance une bombe contre les abus envers les enfants lors du mariage Boot Camp

Bianca Bonnie et Chozus dévoileront les traumatismes passés douloureux du prochain “Marriage Boot Camp: édition Hip Hop“.

Dans un aperçu exclusif de TooFab de l’épisode de jeudi, le Dr Ish défie les couples à une autre thérapie qui ouvre de vieilles blessures et les aide à avancer tandis que Bianca laisse tomber une bombe sur la façon dont son enfance a été bouleversée par la violence physique.

“J’ai, comme, des problèmes de confiance avec tout le monde”, commence le clip de 28 ans. “Comme si ma mère devait travailler. Chaque fois qu’elle devait faire quelque chose ou travailler, elle me laissait avec un membre de la famille.”

“Cette personne – elle m’a giflé dans mes yeux si durement, je suis comme, si un membre de votre famille peut vous traiter comme ça, alors comment pouvez-vous faire confiance à quelqu’un d’autre dans le monde.”

Le Dr Ish explique comment ces incidents affectent sa relation actuelle avec Chozus, affirmant que ses réactions négatives envers lui sont en fait des réactions à son passé.

“J’adore parler avec des gens qui peuvent me comprendre et donner des commentaires positifs et pas seulement me juger”, détaille Bianca dans son confessionnal, notant comment les gens lui ont dit “oui, nous vous avons montré de l’amour”.

«Évidemment, je ne me sentais pas de cette façon, tu sais», dit-elle.

Dans son segment de la séance de thérapie, Chozus révèle qu’il aspirait à jouer au football professionnel à un moment de sa vie, mais une blessure au genou a mis ces espoirs de côté.

“Le rêve était d’aller en NFL?” demande le Dr Ish.

“Des faits”, répond rapidement Chozus, submergé par l’émotion.

Le Dr Ish rassure alors le jeune homme qu’il peut encore trouver une nouvelle voie vers une vie épanouissante.

“Donc, c’est définitivement un tournant. Cette vie que je pensais avoir ne m’est plus ouverte. Et non seulement je dois comprendre comment être ce gars différent, je dois comprendre comment être différent et spécial parce que J’ai toujours été spécial “, dit le psychiatre à Chozus.

