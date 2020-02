‘Big Brother 21’ Jackson Michie répond aux “fausses” accusations de Dick Donato contre le casting de “BB21”

Au cours de Big Brother 8, Dick «Evel Dick» Donato a intimidé ses invités en déclenchant des attaques personnelles contre eux, remportant le titre de méchant Big Brother le plus notoire. Maintenant podcasteur après ses jours BB, il exprime souvent ses opinions et déteste les concurrents actuels, en particulier le champion BB21, Jackson Michie.

Dans une publication sur Twitter, Evel Dick a qualifié le vainqueur de “blockhead” et a affirmé que les concurrents de leur saison avaient des “crabes”. Offensé par son tweet, Jackson a répondu.

Beaucoup de fans n’ont pas aimé le casting de «Big Brother 21»

Le premier jour, la majorité des hôtes ont élu Jackson Michie directeur du camp, et il a dû bannir immédiatement quatre personnes. Il a choisi Jessica Milagros, une Latina, Cliff Hogg III, la plus ancienne des houseguest, et Kemi Fakunle et David Alexander, les seuls candidats afro-américains.

Même si Jackson a expliqué plus tard pourquoi il avait fait cette sélection, beaucoup pensaient qu’il était raciste sur la base des invités qu’il avait choisi de bannir. De plus, plusieurs acteurs ont critiqué Kemi, pour apparemment aucune raison, et Nick Maccarone a déclaré qu’il voulait «cracher sur elle».

Dans une autre situation, l’alliance principale à l’époque, composée de huit invités, a enfermé Nicole Anthony hors de la salle du chef de ménage et a mal parlé d’elle, ce que de nombreux téléspectateurs ont qualifié d’intimidation.

Les fans n’aimaient pas non plus la façon dont Nick a proclamé son amour pour Isabella Wang, mais la seconde où elle a quitté la maison câlinée avec plusieurs autres personnes et a même commencé une relation avec Kathryn Dunn au Jury House.

Enfin, Jackson a été surpris en train de tricher sur Live Feeds et de parler de sa dépendance antérieure à plusieurs pilules Xanax par jour. Ils n’aimaient pas non plus la façon dont il traitait sa petite amie, Holly Allen, et avaient l’impression de manquer de respect à plusieurs femmes au foyer.

Par conséquent, de nombreux invités ont reçu de la haine de la part des téléspectateurs en ligne.

Le tweet posté par Evel Dick Donato dénigrant apparemment le casting de “Big Brother 21”

Le 27 février 2020, l’une des voix les plus virulentes contre le casting de BB21 et la gagnante de BB8, Evel Dick Donato, a publié un tweet demandant aux candidats BB22 de «rester à la maison si vous répondez aux critères suivants». Les «critères» de Dick incluent les «racistes» qui «prévoient de cibler le POC [people of color] dès le départ », aussi« les imbéciles »qui« sont accro à la pastèque », ceux qui« tricheront manger sur du slop »et les gens qui ont des« crabes ».

Je vois que les appels ouverts # BB22 sont sur le point de recommencer

Puis-je vous suggérer de rester à la maison si vous répondez aux critères suivants:

1. Vous êtes raciste et prévoyez de cibler le POC dès le départ

2. Vous êtes un imbécile et êtes accro à la pastèque

3. Vous allez tricher manger sur du slop

4. Vous avez des crabes

En raison du fait que les fans croient que Jackson est raciste, de son obsession avouée pour la pastèque et des rumeurs selon lesquelles il a triché sur une pente et a une MST, beaucoup, y compris Jackson lui-même, avaient l’impression que Donato l’avait spécifiquement appelé avec le tweet. Par conséquent, il a publié une réponse sur son histoire Instagram.

Jackson Michie a répondu à Evel Dick Donato

Le gagnant du BB21 a téléchargé une capture d’écran du tweet avec quelques légendes. Dans l’un, il a précisé que “personne sur notre saison n’avait une MST.” Il a également conseillé à Evel Dick de faire attention à ne pas appeler les gens avec des «crabes» parce que le gagnant du BB8 a été retiré de sa deuxième saison en raison d’un diagnostic de VIH positif.

Jackson a terminé avec un message à ceux qui soutiennent les sentiments du podcaster: «Vous vous rendez compte qu’il est le plus gros morceau de s ** t misogyne à avoir jamais joué à Big Brother, non? Et vous le louez tous…? L’hypocrisie »et comprenait quelques émoticônes rieurs.

L’ambassadrice de Big Brother 21, Kathryn Dunn, a clarifié la rumeur STD dans un sous-programme BB. Elle a expliqué qu’elle “avait fait une blague une fois à Holly et dit que” les crabes sont une merde “(parce qui n’aime pas une bonne blague au crabe lmao).”

Elle a ensuite affirmé que «Twitter fonctionnait avec», alors c’est devenu une chose énorme, bien que fausse. Evel Dick n’a pas encore répondu à Jackson.