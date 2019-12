Bilan de l'année folle de Ronnie Ortiz-Magro de Jersey Shore

Ronnie Ortiz-Magro a eu une année qui est passée de mauvaise à bonne à mauvaise à pire, et une grande partie de celle-ci était centrée sur sa relation tumultueuse avec bébé maman Jen Harley.

Cependant, tous les malheurs de Ronnie en 2019 n'étaient pas liés à Jen.

Un réveillon explosif

Peu de temps après la sonnerie du nouvel an, plusieurs médias ont rapporté que Ron avait laissé une boîte de nuit ensanglantée et contusionnée après que Jen lui aurait jeté un cendrier sur le visage. TMZ a obtenu une vidéo de Ron quittant le club tout en semblant tenir une serviette à son nez qui saignait probablement, ainsi qu'une deuxième de Ron frappant la caméra vidéo sur la porte d'entrée de la maison de quelqu'un, vraisemblablement la sienne.

Lors d'un épisode de "Jersey Shore: vacances en famille" diffusé en août, des caméras ont été capturées Ronnie rend visite à son père – qui avait vécu des situations similaires et avait réussi à se retourner – après l'altercation. Ron a dit qu'il voulait "faire une pause dans la situation toxique dans laquelle je me trouve parce que lorsque vous discutez avec quelqu'un et que vous le mélangez avec l'alcool et que vous le mélangez avec mes mauvaises réactions, ce n'est tout simplement pas bon pour ma fille d'être là. "

"Je suis fatigué d'être dans les tabloïds pour des trucs négatifs", a-t-il dit à son père. "Nous nous battons et je me déclenche et je tourne en spirale, si vous voulez dire, et alors ça devient trop."

Ronnie est sorti et a appelé un centre de retraite de bien-être. "Quand cherchais-tu à voler?" demanda la femme à l'autre bout. "Dès que possible," répondit Ronnie.

Désintox

A la mi-février la star de "Jersey Shore" a révélé qu'il était allé en cure de désintoxication pour l'abus d'alcool et la dépression. Il a séjourné au centre de traitement HeadWaters Origins à West Palm Beach, en Floride, pendant un mois.

"J'ai décidé de me faire soigner parce que je voulais être une meilleure personne, un meilleur père pour ma fille", avait-il déclaré à l'époque. "Finalement, toutes les mauvaises décisions que je prenais allaient me conduire vers des endroits que je ne voulais pas. Je voulais être conduit vers l'endroit où je suis maintenant – c'est heureux, sain et le meilleur modèle pour ma fille."

Pendant les saisons 1 et 2 de "Jersey Shore: vacances en famille" Mike "La situation" Sorrentino – qui est maintenant sobre depuis plus de trois ans – a fait diverses références à Ronnie qui avait peut-être besoin d'aide.

"Je prenais juste les mauvaises décisions et j'étais très déprimé", a expliqué Ronnie. "Et quand j'étais déprimé, je me tournais vers l'alcool. Et puis quand je buvais, de mauvaises choses continueraient juste de se produire parce que je ne réagissais pas comme je le devrais."

Ronnie a dit à l'époque qu'il cherchait à laisser derrière lui tout ce qui ne l'a pas aidé à faire de lui une meilleure personne. En bref, cela comprenait Jen et leur vie à Las Vegas.

De nouvelles dents, même Ron … Un peu

Ronnie a quitté la réadaptation et est revenu sobre et avec des dents toutes neuves. Ils étaient d'une blancheur aveuglante, et ses co-stars ont passé une journée sur le terrain à se moquer de lui. Il lui manquait littéralement des dents et le mariage de Mike, et ses colocataires pensaient que Jen devait avoir quelque chose à voir avec ça.

Ronnie a dit à ses amis qu'il en avait fini avec Harley, en disant: "Nous ne sommes pas ensemble depuis deux semaines. Je dois me concentrer sur moi-même. Elle doit vouloir s'aider elle-même. Je ne peux pas continuer d'essayer de l'aider. Parce que d'essayer d'aider elle, je vais me rendre fou. "

Mais bien sûr, cela n'a pas duré. Avant longtemps, Ronnie était de retour à Las Vegas et de retour avec Jen, bien que toujours prétendu être sobre.

Jen écrase le voyage de Vegas à Jersey Shore …

Jen a tendu la main à Angelina Pivarnick lors d'un casting à Las Vegas pour exprimer son inquiétude à propos de Ron. Elle a dit qu'il n'était jamais revenu après le voyage de ses garçons au Mexique et qu'elle craignait qu'il ne recommence à boire. Jenni "JWoww" Farley a pris les choses en main et a invité Jen à les rencontrer dans un club de strip-tease à Vegas. Certes, elle revenait à Ronnie pour avoir parlé de son divorce à la caméra.

Ronnie était furieux mais s'est bien comporté. Il a réprimandé Jenni pour avoir "engagé" et "contrarié" et a assuré à ses colocataires qu'il en avait fini avec Jen, allant même jusqu'à dire qu'il avait l'a expulsée.

ABS de chirurgie plastique

À la mi-mai, Ron est allé sous le couteau pour recevoir une liposuccion vaser haute définition de l'abdomen. Essentiellement, la procédure a créé l'apparence des abs de planche à laver. Il est apparu dans un épisode de "The Doctors" et était entre les mains du chirurgien plasticien certifié Dr. Christopher Khorsandi.

"J'ai toujours été un fanatique d'entraînement et j'ai toujours été en forme, mais il faut aussi beaucoup de travail pour rester en forme", a déclaré Ronnie à l'époque. "Il y a un an jour pour jour, ma vie a complètement changé. J'avais une petite fille. Elle est comme mon ange gardien, et maintenant, je ne peux plus passer deux à trois heures par jour au gymnase comme je le faisais auparavant. Gym, bronzage, lessive pour moi est maintenant gym, bronzage, couches. "

Ronnie a décidé «d'essayer quelque chose de nouveau» et de rendre visite au Dr Khorsandi. "Nous allons être en mesure de définir complètement cette zone entre chacun de ses abdos afin qu'il ait en fait un pack de six pour de nombreuses années à venir", a expliqué Khorsandi.

Après la chirurgie, Ron a dit au téléphone à Travis Stork qu'il se sentait comme de la "merde" mais qu'il était "excité de montrer les nouveaux abdos" lors de la saison 3 du redémarrage de MTV.

"Si vous êtes un fan de" Jersey Shore ", vous savez que j'étais l'un des plus grands monstres de fitness de la maison, mangeant toujours sainement et mes protéines tremblent, tout ça," dit-il. "C'est vrai quand ils disent que vous vous rendez compte quand vous vieillissez (que) vous ne brûlez pas de graisse quand vous vieillissez. Je m'en rends compte en ce moment. De retour dans la journée, je pouvais manger presque tout ce que je voulais et toujours bien paraître . Maintenant, j'ai une frite et un cheeseburger, et je gagne 13 livres. "

"Tu dois juste garder ça dans la salle de gym," expliqua le Dr Khorsandi, "et il ira bien. Ce paquet de malades est là pour rester."

L'arrestation bizarre de Ronnie

À la mi-octobre, quelques heures après que TMZ a annoncé que Ronnie et Jen étaient main dans la main à Beverly Hills ainsi que quelques heures avant la diffusion de l'épisode "Jen Crashes Vegas", Ron a été tasé et arrêté après un litige présumé de violence domestique.

Selon TMZ, c'est ce qui s'est passé:

Vers 2h30 du matin, le couple s'est disputé à l'Airbnb qu'ils louaient à Los Angeles. Ronnie aurait giflé et frappé Jen avant de sortir de la maison en courant, criant à l'aide. Ron aurait ensuite pourchassé après elle avec un couteau dans une main et leur fille de 19 mois, Ariana, dans l'autre. Il a finalement laissé tomber le couteau et s'est enfermé à l'intérieur de la maison avec le bébé, selon le rapport. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, il a refusé de sortir, alors ils ont enfoncé la porte. Ron aurait ensuite refusé d'être placé en détention pacifiquement, les policiers ont donc dû le taquiner. Après avoir été emmené à l'hôpital, Ron a été condamné pour enlèvement. Ni Jen ni Ariana n'ont subi de blessures physiques majeures, bien que Jen ait des marques visibles sur le visage. Elle a dit aux policiers que Ronnie avait déraillé après avoir consommé de la cocaïne.

Alors qu'il a plaidé non coupable début novembre, Ronnie a reçu l'ordre de rester à au moins 150 mètres de Jen et Ariana.

Allégations de tricherie

À la mi-novembre, Jen a accusé Ronnie de tricherie avec son amie dans un effort pour lui répondre, mentant et refusant de coparentalité pacifiquement.

"Vous avez triché, vous avez menti, vous vous êtes trompé. Ça a toujours été vous", a écrit Jen dans une histoire Instagram expirée depuis. "Je ne veux pas entendre parler de Ron et de toutes ces filles que je connais, croyez-moi, il y a tellement de captures d'écran et de photos. J'y suis habitué, je sais qu'il se connecte avec mon ami pour me répondre (de retour à moi pour ne pas vouloir revenir avec lui). C'est un cycle qui ne finit jamais. J'en suis épuisé et dégoûté. "

Elle a poursuivi en affirmant qu'elle «ne gardait pas Ariana de Ron» et qu'elle «n'avait pas demandé l'ordonnance de non-communication». En fait, elle a dit qu'elle "travaillait à le faire tomber pour qu'il puisse la voir s'il le voulait". Jen a dit qu'elle sentait "tout le monde est blessé dans cette situation" et a ajouté qu'elle était ouverte à la coparentalité avec Ronnie, malgré leur relation tumultueuse.

"Je ne comprends pas tout ce qui se passe, de son côté", a-t-elle écrit sur Instagram. "Tout ce que je voulais, c'était une famille pour notre fille, la partie toxique balayait tout sous le tapis et essayer de passer outre toutes les tricheries ne fonctionnait tout simplement pas pour moi. J'ai le cœur brisé et je veux juste coparenter pacifiquement . "

Harley a ensuite partagé deux mèmes avec des messages qui semblaient viser son bébé papa.

"Soyez le type d'homme dont vous voudriez que votre fille sorte", lit le premier post, tandis que l'autre dit: "Chaque histoire qu'un homme vous raconte sur sa relation passée et comment son ex est une chienne folle toxique, sachez juste que l'ex est lui. Il est l'ex. Il est la chienne folle toxique. "

