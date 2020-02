Bill Cosby entre dans sa cellule de prison lors de l’interview de Gayle King à propos de Kobe Bryant

Les 24 heures ont sûrement été difficiles pour Gayle King. Lors de l’émission d’hier, la présentatrice a interviewé Lisa Leslie, une ancienne joueuse de la WNBA et une amie proche de Kobe Bryant, au cours de laquelle King a évoqué les accusations d’agression sexuelle de Bryant en 2003.

Gayle King | Michele Crowe / CBS via .

Le contrecoup sur Twitter et sur Internet a été presque instantané, remettant en question les motivations du journaliste à discuter du passé plus sombre de Bryant alors qu’il n’a même pas encore été mis au repos.

Maintenant, même le comédien Bill Cosby, qui purge une peine de trois à dix ans pour attentat à la pudeur aggravé, s’exprime lors de l’interview de King hier.

Voici ce que Cosby avait à dire, la réaction de King, ainsi que la déclaration de CBS après le tollé.

King dit que CBS est à blâmer

Après avoir vu la réaction à la partie de son interview avec Leslie dans laquelle elle a interrogé la légende de la WNBA sur les accusations d’agression sexuelle passées de Bryant, King était furieux contre le réseau. Elle a estimé que le clip diffusé sur les réseaux sociaux ne rendait pas pleinement compte de l’ampleur de sa discussion avec Leslie, qui, selon l’estimation du journaliste de 65 ans, a présenté Bryant sous un jour positif.

Gayle King: «Mon point de vue»

«Si je n’avais vu que le clip que vous avez vu, je serais aussi très en colère contre moi. Je suis mortifié, je suis gêné et je suis très en colère. À mon insu, mon réseau a mis en ligne un extrait d’une très large interview, totalement sorti de son contexte et quand vous le voyez de cette façon, c’est très choquant », a-t-elle expliqué dans une vidéo qu’elle a publiée sur Twitter.»

«Je voulais que Lisa s’exprime comme une amie qui le connaissait bien. . .” dit-elle. «C’était très puissant quand elle m’a regardé dans les yeux, en tant que membre des médias, pour dire qu’il était temps pour les médias de laisser cela tranquille et de reculer. . . “

Ce que dit CBS

Pour leur part, CBS est d’accord avec King et a publié une déclaration à cet effet disant: “Gayle a mené une interview réfléchie et de grande envergure avec Lisa Leslie sur l’héritage de Kobe Bryant.”

«Un extrait a été publié qui ne reflétait pas la nature et le ton de l’interview complète. Nous abordons le processus interne qui a conduit à cela et des changements ont déjà été apportés. »

Aucune autre déclaration n’a été faite jusqu’à présent sur l’émission CBS This Morning de King ou du réseau.

Commentaires de Bill Cosby et Snoop Dogg à propos de l’interview de King

Hier, Snoop Dogg était furieux contre King d’avoir mentionné l’accusation d’agression sexuelle de Bryant lors de son entrevue avec Lisa Leslie. Il a publié sur Instagram ses commentaires en colère, disant en partie: «Gayle King, de sa poche pour ce s – t, bien en dehors de sa poche. . . Pourquoi vous nous attaquez tous, nous votre peuple. Vous ne venez pas après avoir… Harvey Weinstein lui avoir posé des questions stupides. »

Bill Cosby, de sa cellule de prison, est également intervenu, dirigeant ses commentaires sur Instagram vers Snoop Dogg plutôt que vers King ou CBS. Cosby a également mentionné Michael Jackson dans sa déclaration.

“Snoop – quand ils m’ont amené dans ma communauté fermée et m’ont placé à l’intérieur de mon penthouse”, a posté Cosby, 82 ans, “ils n’ont pas gagné et ne m’ont pas fait taire. C’est tellement triste et décevant que les femmes noires qui réussissent soient utilisées pour ternir l’image et l’héritage des hommes noirs qui ont réussi, même dans la mort. “

«Ces gens ont-ils besoin de gloire, de notes et / ou d’argent? En mon nom, Camille et ma famille, merci, merci et merci. Mes sincères prières vont à Kobe et à sa famille, ainsi qu’à Michael Jackson et à sa famille. Que leurs héritages perdurent pour toujours. »