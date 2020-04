Bill Maher défend d’appeler COVID-19 «virus chinois» en temps réel

Bill Maher a plaidé en faveur d’une référence au coronavirus comme étant le “virus chinois”, affirmant que “les gens préfèrent mourir du virus plutôt que de l’appeler par un mauvais nom”.

Vendredi, à la fin de son émission HBO “Real Time”, le comédien a déclaré qu’il était hypocrisique d’éviter de nommer la maladie d’après son lieu d’origine, comme les scientifiques l’ont fait au fil des ans.

“Zika vient de la forêt de Zika. Ebola de la rivière Ebola. Hantavirus de la rivière Hantan”, a-t-il commencé. “Il y a le virus du Nil occidental et le ver de Guinée et la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, et bien sûr, la grippe espagnole. MERS signifie le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, il est plâtré dans tous les aéroports et personne ne blogue à ce sujet.”

“Alors pourquoi la Chine devrait-elle obtenir un laissez-passer?”

La Chine est une dictature qui, pendant des décennies, a imposé une politique d’un enfant par famille sous peine de stérilisation forcée. Mais ils ne peuvent pas fermer le marché fermier de l’enfer? #CoronaVirus #WetMarkets pic.twitter.com/pvkfhdTk4i

– Bill Maher (@billmaher) 11 avril 2020

Il a ajouté en riant: “Jésus, mon Dieu, nous ne pouvons même pas avoir une pandémie sans nous offenser. Quand ils ont nommé la maladie de Lyme après une ville du Connecticut, les habitants n’ont pas tout coché.”

L’Organisation mondiale de la santé a signalé que les premiers cas de COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, avaient été découverts à Wuhan fin 2019.

Les opposants à l’utilisation du terme “virus chinois” ou “virus” du Wutan “déclarent” que son utilisation pourrait conduire à une discrimination et un racisme accrus à l’égard des Américains d’origine asiatique – un groupe marginalisé avec une longue histoire de boucs émissaires au milieu des crises de santé publique “, selon Le Washington Post.

Un critique en ligne a publié: “GEEZ, FAITES UNE RECHERCHE !! En 2015 (ce qui signifie totalement sans rapport avec Covid-19), la @WHO a émis une recommandation de cesser de nommer ces noms d’après leurs origines précisément pour minimiser les impacts négatifs sur ces personnes et ces lieux. #FactsMatter #FactsNotFear. “

Maher, cependant, a poussé sa théorie plus loin.

GEEZ, FAITES UNE RECHERCHE !! En 2015 (ce qui signifie totalement sans rapport avec Covid-19), @WHO a émis une recommandation pour arrêter de nommer ces noms d’après leurs origines précisément pour minimiser les impacts négatifs sur ces personnes et ces lieux. #FactsMatter #FactsNotFear https://t.co/4S5DinIxLp

– Howard Ho (@ho_howard) 11 avril 2020

“Ce n’est pas raciste de souligner que manger des chauves-souris est des chauves-souris – c’est fou”, a déclaré Maher dans la série, ajoutant: “Nous devrions blâmer la Chine. Pas les Américains d’origine chinoise. Si le soleil explosait, Twitter empilerait le premier gars qui l’a appelé une étoile naine. “

“Alors, quand quelqu’un dit:” Et si les gens entendent le virus chinois et blâment la Chine? ” la réponse est que nous devons blâmer la Chine. Pas les chinois américains, mais nous ne pouvons pas arrêter de dire la vérité parce que les racistes se trompent d’idée “, at-il poursuivi.

“Il y aura toujours des idiots là-bas qui voudront se livrer à leurs préjugés. Mais c’est une urgence. N’avons-nous pas de plus gros poissons contaminés à faire frire?”

Découvrez quelques-unes des réactions en ligne ci-dessous:

Le #WuhanFlu provenait des #WetMarkets de Wuhan. Aussi inconfortable que de pointer du doigt, ces marchés doivent être abolis. Protéger les espèces sauvages qui sont souvent maintenues en vie et abattues in situ, et protéger l’humanité de ces virus croisés.

– PG21stcentury (@ pg21stcentury) 11 avril 2020

La grippe espagnole est originaire des États-Unis, pas d’Espagne. Les nouvelles à ce sujet sont sorties en Espagne parce qu’elles avaient moins de censure en temps de guerre. Les noms peuvent être trompeurs. #Coronavirus

– Steven R Daugherty (@srdaugherty) 11 avril 2020

«Chinois» est une ethnie. Il ne doit pas être nommé d’après une ethnie. Les virus ont été nommés d’après des lieux et des animaux. BTW, la grippe espagnole a commencé au Kansas parmi les soldats américains de la Première Guerre mondiale qui s’entraînaient pour la guerre. Ils l’ont transporté en France. Les journaux espagnols ont été les premiers à le mentionner.

– Le vrai John Holly (@john_n_holly) 11 avril 2020

Je préfère toujours la grippe kung au virus chinois.

– Mike Mott (@ mikemott42) 11 avril 2020

Parce que malgré la faute de Bill sur la grippe espagnole, il a toujours raison. Covid-19 est originaire de Chine. Ils ont essayé de le couvrir en faisant taire les dénonciateurs comme Li Wenliang parce qu’ils sont une dictature impressionnante.

Ce n’est pas raciste de l’appeler le virus chinois.

– Callum J. Ager (@CallumJAger) 11 avril 2020

