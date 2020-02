2020-02-15 17:30:05

Bill Nighy se sent nerveux “tout le temps” sur les plateaux de tournage, malgré une brillante carrière de showbiz.

La star d’Emma a peut-être une carrière cinématographique scintillante, mais il admet qu’il a toujours du mal avec ses nerfs sur le plateau.

Il a dit: “Je me sentais nerveux avant de commencer le tournage, pendant les répétitions, quand nous avons commencé le tournage, presque tout le temps, en fait.”

Bill se souvient d’une conversation honnête qu’il a eue sur les nerfs avec Sir Anthony Hopkins lorsqu’il a fait ses débuts dans l’industrie du théâtre.

Il a ajouté: “Je me souviens d’être dans les coulisses avec Anthony Hopkins sur le point de monter sur scène au National Theatre. C’était probablement la plus grande première soirée à laquelle j’aie jamais participé à ce moment-là, et c’était au Théâtre Olivier, vous savez, le Dans l’obscurité, Hopkins se pencha vers moi et me demanda: “Comment vous sentez-vous?” Et j’ai dit: “Je suis terrifié” et il a dit: “Moi aussi.” J’ai demandé: “Ça ne va pas mieux?” et il a dit: “Non. Ça devient vraiment pire.” … Vous pourriez avoir une matinée du mercredi soir où vous oubliez d’être nerveux. Tout coule, tout est beau, tout est parfait, et vous ne vous souvenez pas pourquoi cela a jamais été difficile. Et cela ne se reproduira plus jamais. Et c’est toujours frustrant.”

Et pour cette raison, l’acteur de 70 ans ne regarde jamais ses performances.

S’adressant à The Independent, il a partagé: “Il me faut trop de temps pour récupérer. Je vois tous les compromis, tous les moments de lâcheté, les choses par défaut que je fais quand je ne peux pas retirer quelque chose. C’est bouleversant. C’est toujours si loin à court de ce que vous aviez à l’esprit. Parce que d’une certaine façon, ce que vous aviez à l’esprit n’est jamais traduit en action. [Watching it back] ne vous ferait rien apprendre, sauf que vous devez y renoncer et faire autre chose pour vivre. “

