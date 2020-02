Billboard nomme Justin Bieber et Poo Bear n ° 1 des auteurs-compositeurs R&B

Justin Bieber est généralement considéré comme un artiste pop. Il a commencé en tant que chanteur pop adolescent alors que ses chansons plus récentes présentent des éléments d’autres genres comme le trap, la musique dancehall et le rock acoustique. Cependant, sa musique a toujours été profondément influencée par le R&B.

En raison de l’influence du R&B sur sa musique, il n’est pas étonnant que les chansons de Bieber se retrouvent dans le tableau des auteurs-compositeurs R&B de Billboard. Bieber et son collaborateur fréquent, Poo Bear, sont officiellement devenus les auteurs-compositeurs R&B les plus connus aux États-Unis. Voici comment cela s’est produit – et ce que Poo Bear pense de Bieber.

Justin Bieber lors d’un gala-bénéfice au Metropolitan Museum of Art | Dimitrios Kambouris / .

Comment l’album “Changes” a brisé le moule

Les changements de Bieber sont une avancée majeure pour lui en tant qu’artiste. Selon de nombreux fans, il s’agit de son album le plus mature à ce jour. C’est sa première réflexion sur sa relation avec sa femme, Hailey Bieber. De plus, Changes dépend beaucoup moins des formules de musique pop typiques que les précédents albums de Bieber, montrant que le chanteur a un côté expérimental. C’est aussi un pas en avant pour lui sur le plan commercial.

Bieber n’a pas toujours été respecté en tant qu’auteur-compositeur. Sa réputation pourrait changer grâce à la dernière édition du palmarès Billboard R&B Songwriters. Selon le graphique, Bieber et Poo Bear sont actuellement les auteurs-compositeurs R&B les plus connus aux États-Unis. C’est parce que 11 des chansons de Changes qu’ils ont co-écrites sont sur le graphique Hot R&B Songs pour la semaine du 29 février 2020.

“Yummy” est l’une des chansons de Justin Bieber actuellement dans les charts R&B.

Les chansons sur le graphique sont “Intentions”, “Yummy”, “Forever”, “Come Around Me”, “Habitual”, “All Around Me”, “Get Me”, “Running Over”, “Second Emotion”, ” Disponible, “” Modifications “. C’est la première fois que Bieber arrive en tête du palmarès Billboard R&B Songwriters et la première fois que Poo Bear le fait. Selon AllMusic, Poo Bear a également co-écrit des tubes de Bieber comme “I Don’t Care”, “Where Are U Now” et “What Do You Mean?”

Ce que Poo Bear a à dire sur Justin Bieber

À ce stade, le partenariat Bieber-Poo Bear pourrait entrer dans l’histoire comme l’une des grandes collaborations artistiques. Poo Bear a déclaré à Billboard en 2017 qu’il était reconnaissant de la fidélité de Bieber. Il a dit «sa loyauté – je n’ai jamais vu un artiste avec qui j’ai travaillé prononcer mon nom dans une interview à la radio ou dans tout type de magazine ou quoi que ce soit… Il est tellement fidèle, mec, et je suis là pour lui pour toujours. ” Poo Bear a ajouté qu’il était heureux que Bieber ne prenne pas tout le crédit pour les chansons qu’ils créent ensemble.

Poo Bear effectuant | Lester Cohen / . pour ASCAP

Poo Bear trouve également que travailler avec Bieber est épanouissant sur le plan artistique. «Il est tellement inspiré, il s’intéresse profondément à la musique. Et cela m’inspire – quand mon énergie s’épuise, il m’envoie une nouvelle musique qui m’inspire et me fait avancer. »

Bieber et Poo Bear ont fait de grands succès ensemble. Maintenant, ils se sont imposés comme les principaux auteurs-compositeurs R&B. Ce sera formidable de voir où va leur carrière d’ici.

