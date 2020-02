Billie Eilish a écrit une chanson sur le suicide à 11 ans

2020-02-03 17:30:05

La chanteuse à succès de Bad Guy, Billie Eilish, a écrit une fois une chanson sur le suicide à l’âge de 11 ans.

La chanteuse de 18 ans a décidé d’expérimenter l’écriture de chansons à un jeune âge, et bien qu’elle affirme n’avoir jamais eu envie de se suicider à l’époque, elle en a profité pour écrire une chanson intitulée “ Pourquoi pas ” sur le suicide.

Dans une interview avec le nouveau numéro du magazine Vogue – dont elle est la vedette – Billie a partagé: “C’était la chanson, à 11 ans. Et j’étais totalement heureuse. Je ne m’étais jamais sentie suicidaire, et je ne voulais pas ressentir de cette façon, mais j’ai aimé l’idée d’écrire une chanson sur quelque chose que je ne savais pas. ”

En fait, Billie et son frère Finneas O’Connell ont passé leur enfance à écrire des paroles du point de vue des personnages qu’ils ont créés pour se donner un éventail de perspectives différentes.

Ensemble, ils ont écrit “ Bellyache ” sur une fille qui avait tué ses amis et avait du chagrin pour ses actions, ainsi que “ Bury Friend ” qui racontait l’histoire d’un monstre caché sous le lit.

Billie – de son vrai nom Billie O’Connell – insiste sur le fait qu’il n’y a rien d’inhabituel à cela car toutes ses idoles musicales utilisent toutes cette technique lors de la création de leur musique.

Elle a dit: “Ce n’est pas parce que l’histoire n’est pas réelle qu’elle ne peut pas être importante.

“Il y a une différence entre mentir dans une chanson et écrire une histoire. Il y a des tonnes de chansons où les gens mentent. Il y a beaucoup de ça en rap en ce moment, de la part de gens que je connais qui rappent. C’est comme, ‘J’ai mon AK-47, et je suis f *** dans ‘…’ et je me dis, quoi? Tu n’as pas d’arme. ‘Et toutes mes chiennes …’ Je suis comme, quelles chiennes “C’est de la posture, et ce n’est pas ce que je fais.”

Pendant ce temps, Billie a offert ses propres conseils à quelqu’un qui a des pensées suicidaires après avoir lutté contre la dépression.

Elle a ajouté: “Quand les gens me demandent ce que je dirais à quelqu’un qui cherche des conseils sur la santé mentale, la seule chose que je peux dire est la patience. J’ai eu de la patience avec moi-même. Je n’ai pas fait ce dernier pas. J’ai attendu. Les choses s’estomper. “

