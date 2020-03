Billie Eilish admet que le contrecoup des Grammys l’a fait douter d’elle-même

2020-03-18 11:30:06

La hitmaker de “Bad Guy” Billie Eilish admet que le contrecoup qu’elle a reçu lors de ses 10 Grammy Awards lui a fait “douter” de ses propres talents.

Le hitmaker “ Bad Guy ” – qui a remporté 10 Grammys et un BRIT Award sur une période de deux semaines le mois dernier – a expliqué comment les trolls en ligne remettant en question sa crédibilité ont eu un impact sur sa santé mentale.

Elle est citée par la chronique Wired du journal Daily Star: “Ce fut une semaine difficile pour être honnête après que nous ayons gagné 10 Grammys.

“Je ne sais pas comment vous êtes censé digérer cela, surtout quand le monde entier disait” Vous ne le méritiez pas “partout sur Internet – c’était difficile.

“Cela m’a fait dire:” Qu’est-ce que je fais ici? ” C’était bizarre que gagner des Grammy Awards vous fasse douter de vous-même et vous donne l’impression d’être moins que vous. ”

En réponse à ses critiques, la star de 18 ans a décidé de ne pas regarder les commentaires en ligne.

Elle a expliqué: “Maintenant, je suis tellement reconnaissante, c’était juste l’internet qui ruinait ma vie, maintenant je m’en débarrasse.”

Dans un joli revirement, Billie est heureuse que sa chanson thème de James Bond «No Time To Die» ait été bien reçue, et a même changé d’avis.

Elle a ajouté: “C’est toujours agréable d’entendre quelqu’un dire:” Je ne pensais pas que ce serait bien et je me trompe complètement “.

“Les gens qui ne sont même pas fans de moi qui pensaient que c’était un mauvais choix, j’ai des problèmes avec ça. C’était sympa d’avoir un couple qui dise,” j’avais tort. ” ”

Pendant ce temps, Billie a confirmé que ses dates de tournée en Amérique du Nord – précédemment prévues en mars et avril – sont reportées en raison de la pandémie de coronavirus.

Après avoir déjà retardé les émissions ce mois-ci, son équipe a confirmé sur les réseaux sociaux: “Suite à l’annonce de la semaine dernière et à la lumière des restrictions et des directives actuelles du CDC, toutes les dates de tournée nord-américaines de” WHERE DO WE GO “sont activement reportées et seront sera annoncé prochainement.

“Tous les billets seront honorés pour les nouvelles dates de la tournée.”

