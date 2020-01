Billie Eilish “ choquée ” d’avoir été choisie pour interpréter la chanson thème de Bond

2020-01-14 18:00:06

Billie Eilish ne peut pas croire qu’elle a été choisie pour enregistrer et enregistrer la chanson thème du film de James Bond pour le nouveau film ‘No Time to Die’.

Billie Eilish est “toujours sous le choc”, elle a été choisie pour écrire la nouvelle chanson thème du film de James Bond.

La chanteuse de 18 ans a confirmé qu’elle avait écrit la chanson emblématique du prochain épisode “ No Time To Die ” avec son frère aîné Finneas O’Connell et l’enregistrerait – faisant d’elle la plus jeune star de l’histoire à le faire – avant la sortie du film le 3 avril 2020.

Elle a dit: “C’est fou de faire partie de tout ça.

“Pouvoir marquer la chanson thème d’un film faisant partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise cinématographique la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc.

“Écrire la chanson thème d’un film de Bond est quelque chose dont nous rêvons de faire toute notre vie. Il n’y a pas plus de couple emblématique de musique et de cinéma que” Goldfinger “et” Live And Let Die “.

“Nous nous sentons tellement chanceux de jouer un petit rôle dans une franchise aussi légendaire, vive 007.”

Les producteurs Michael G Wilson et Barbara Broccoli ont ajouté: “Nous sommes ravis d’annoncer que Billie et Finneas ont écrit une chanson incroyablement puissante et émouvante pour” No Time To Die “, qui a été impeccablement conçue pour travailler dans l’histoire émotionnelle du film. ”

Le hitmaker de “ Bad Guy ” était lié au film à venir récemment lorsque le réalisateur Cary Fukunaga l’a suivie avec son frère sur Instagram – l’une des 80 personnes qu’il suit – mais avant cela, Beyonce et Dua Lipa auraient également été en lice pour le grand rôle.

Fukunaga a déclaré: “Il y a quelques élus qui enregistrent un thème Bond.

“Je suis un grand fan de Billie et Finneas. Leur intégrité créative et leur talent sont sans égal et je ne peux pas attendre que le public entende ce qu’ils ont apporté – une nouvelle perspective nouvelle dont la voix fera écho pour les générations à venir.”

Et si les anciens interprètes sont de mise, Billie pourrait s’offrir un prix pour la chanson alors que Sam Smith – qui a chanté «Writing’s on the Wall» pour «Spectre» – a reçu un Golden Globe et un Oscar, tandis qu’Adele a interprété «Skyfall» pour le film du même nom et a remporté un Oscar, un Brit Award, un Grammy et un Golden Globe.

