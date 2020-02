2020-02-04 11:30:04

Billie Eilish craignait “une panne et un rasage” [her] head “l’année dernière et a admis que la célébrité lui a fait comprendre les” scandales “dans lesquels elle a vu des stars de la pop s’impliquer lorsqu’elle était plus jeune.

La chanteuse de 18 ans a admis qu’elle était déconcertée lorsqu’elle voyait des stars de la pop mêlées à des “scandales” lorsqu’elle était plus jeune, mettant en évidence la panne bien connue de Britney Spears en 2007, mais après avoir elle-même connu la gloire, elle peut comprendre les inconvénients de la vie sous les projecteurs et s’est également inquiétée de devenir victime.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine America’s Vogue: “En tant que fan grandissant, j’ai toujours dit:” Qu’est-ce qui ne va pas avec eux?

“Tous les scandales. Le moment Britney. Vous grandissez en pensant qu’ils sont jolis et maigres; pourquoi le feraient-ils? Mais plus je grossis, plus je suis comme, Oh, mon Dieu , bien sûr, ils devaient le faire.

“Dans mes endroits sombres, je craignais que j’allais devenir le stéréotype que tout le monde pense que chaque jeune artiste devient, car comment ne le peuvent-ils pas?

“L’année dernière, alors que j’étais à mon point le plus bas lors de la tournée en Europe, je craignais d’avoir une panne et de me raser la tête.”

Ailleurs dans l’interview, la hitmaker de “ Bad Guy ” a riposté aux critiques qui ont partagé leur désapprobation après avoir révélé précédemment qu’elle et Drake, 33 ans, échangeaient des messages texte.

Elle a déclaré: “Internet est un gâchis stupide en ce moment.

“Tout le monde est si sensible. Un adulte ne peut pas être fan d’un artiste?

“Il y a tellement de gens qu’Internet devrait être plus inquiet.

“Comme, tu vas vraiment dire que Drake est effrayant parce qu’il est un de mes fans, et ensuite tu vas voter pour Trump? Qu’est-ce que c’est que ce putain de merde?”

