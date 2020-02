Billie Eilish défend Textra Drake

Billie Eilish dit “Internet est un gâchis stupide en ce moment.”

Dans une interview pour la couverture de mars de Vogue, la jeune de 18 ans a pesé sur l’examen minutieux de son amitié avec Drake l’automne dernier.

«Tout le monde est si sensible. Un adulte ne peut pas être fan d’un artiste? “, A-t-elle déclaré à la publication.” Il y a tellement de gens que l’internet devrait être plus inquiet. Vous allez vraiment dire que Drake est effrayant parce qu’il est un de mes fans, et ensuite vous allez voter pour Trump? Qu’est-ce que c’est que cette merde? “

Pendant ce temps, la chanteuse, qui a quitté Twitter en 2018, a également expliqué comment elle peut comprendre les stars de la pop qui ont été “défigurées” par la célébrité.

“En tant que fan grandissant, j’ai toujours dit:” Qu’est-ce qui ne va pas avec eux? ” Se souvient Eilish. “Tous les scandales. Le moment Britney. Vous grandissez en pensant qu’ils sont jolis et maigres; pourquoi le feraient-ils? Mais plus je grossis, plus je me dis:” Oh, mon Dieu, bien sûr, ils devaient le faire. “”

“Dans mes endroits sombres, je craignais que j’allais devenir le stéréotype que tout le monde pense que chaque jeune artiste devient, car comment ne le peuvent-ils pas?” elle a ajouté. “L’année dernière, alors que j’étais à mon point le plus bas lors de la tournée en Europe, je craignais d’avoir une panne et de me raser la tête.”

Eilish a expliqué comment sa dépression était liée à une série d’événements au début de son adolescence, notamment une blessure de danse et un mauvais traitement dans une relation amoureuse. Cependant, c’est l’image de soi avec laquelle elle a finalement lutté.

“Je détestais juste mon corps. J’aurais fait n’importe quoi pour être différent”, a-t-elle expliqué. “Je voulais vraiment être un mannequin, vraiment mauvais, et j’étais potelé et petit. J’ai développé très tôt. J’avais des seins à neuf heures. J’ai mes règles à 11. Alors mon corps allait plus vite que mon cerveau. C’est drôle, parce que quand vous êtes un petit enfant, vous ne pensez pas du tout à votre corps. Et tout d’un coup, vous regardez en bas et vous vous dites “whoa. Que puis-je faire pour que ça disparaisse?” ”

Le chanteur de “Bad Guy” s’est alors engagé dans un “comportement d’automutilation” et est devenu suicidaire. Bien que Vogue ait noté qu’elle ne développerait pas davantage, Eilish a déjà parlé du point sombre de sa vie.

“J’étais si malheureuse l’année dernière. J’étais si malheureuse. Et j’étais si, comme, sans joie”, a-t-elle déclaré “Le Gayle King Grammy Special” le mois dernier. “Je ne veux pas être trop sombre, mais je ne pensais vraiment pas que je pourrais arriver à 17 ans.”

“Je pense à cette seule fois où j’étais à Berlin et j’étais seule à mon hôtel. Et je me souviens qu’il y avait comme une fenêtre juste là”, a-t-elle expliqué. “Et j’aime, mon Dieu, je me souviens d’avoir pleuré parce que je pensais à la façon dont j’allais mourir [that] J’allais le faire. “

Heureusement, en juin de l’année dernière, les choses ont commencé à s’améliorer pour le chanteur. “Quand les gens me demandent ce que je dirais à quelqu’un qui cherche des conseils sur la santé mentale, la seule chose que je peux dire est la patience”, a ajouté Eilish à Vogue. “J’ai eu de la patience avec moi-même. Je n’ai pas fait ce dernier pas. J’ai attendu. Les choses s’estompent.”

Le numéro de mars 2020 de Vogue sortira en kiosque à NY / LA le 11 février et à l’échelle nationale le 18 février.

