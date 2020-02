Billie Eilish dénonce les gens qui appellent Drake “ effrayant ” pour lui avoir envoyé un texto et Millie Bobby Brown

Billie Eilish a prouvé à maintes reprises qu’elle n’a pas peur de dire ce qu’elle ressent vraiment. Maintenant, le chanteur défend Drake de ceux qui l’ont appelé effrayant pour lui avoir envoyé un texto. 2020 est à peine lancé et a déjà donné un immense succès au jeune de 18 ans. Le chanteur «Enterrez un ami» a récemment remporté quatre Grammy Awards, remportant les quatre catégories les plus convoitées. En raison de la reconnaissance croissante qu’elle a reçue pour sa musique, sa renommée a également grimpé en flèche à de nouveaux niveaux.

Non seulement Billie Eilish est un nom familier parmi les gens non célèbres de nos jours, mais elle a également établi un rapport avec d’autres célébrités. Elle a eu l’occasion de rencontrer Justin et Hailey Bieber lors de leur concert à Coachella. Elle semble également avoir une amitié naissante avec Ariana Grande. Dans une interview qu’elle a faite avec Vanity Fair en novembre 2019, Eilish a également révélé qu’elle était en communication avec le rappeur Drake par SMS. Elle a indiqué qu’elle trouvait le chanteur de la «main droite» très gentil, surtout compte tenu de son niveau de réussite.

“Mais comme Drake, allez. Canard. Drake est comme le mec le plus gentil à qui j’ai jamais parlé. Je veux dire que je n’ai aimé que lui envoyer un texto, mais il est tellement gentil. Comme, il n’a pas besoin d’être gentil. Tu sais ce que je veux dire? Il est à un niveau de sa vie où il n’a pas besoin d’être gentil, mais il l’est. Vous savez? »Implora la chanteuse« Souhaitez-vous être gay ». Bien que Eilish chantait les louanges de Drake, les fans n’étaient pas heureux d’entendre la nouvelle que Drake envoyait à nouveau des SMS à des adolescentes. Comme le rappeur s’était déjà mis à l’eau chaude pour avoir envoyé un texto à Millie Bobby Brown, les gens ont commencé à remettre en question ses intentions et ses motivations.

«Oui, Drake a un record de toilettage de filles mineures. D’abord Millie Bobby Brown et maintenant Billie Eilish. C’est bizarre parce que Millie a dit exactement la même chose quand elle a été interrogée sur son histoire avec Drake “il est tellement gentil”. Drake est un toiletteur pour bébés !! », a commenté un fan lors de l’interview d’Eilish. Bien sûr, le fan faisait référence à une interview que Brown a donnée en 2018. Lors de l’émission Emmy Awards 2018, Brown a parlé ouvertement de son amitié avec Drake «Je l’aime. Je l’ai rencontré en Australie et il est honnêtement un grand ami et un excellent modèle. Vous savez que nous textons. Nous nous sommes juste envoyé un texto l’autre jour et il a dit: «Tu me manques tellement» et je me suis dit «tu me manques plus», il est génial. Il vient à Atlanta, donc je vais certainement aller le voir. Je suis tellement excité », a révélé la star de Stranger Things.

Eilish ne pense pas que l’âge de Drake devrait l’empêcher d’être un de ses fans

Bien sûr, après avoir entendu que Drake envoie des SMS à Eilish et à Brown, Internet n’a pas pu s’empêcher de remarquer un schéma. Les gens ont commencé à l’appeler un fluage et à se demander si ses intentions étaient sinistres. Mais, Eilish s’est précipitée à la défense du rappeur dans sa récente interview avec Vogue. “L’Internet est un tel bordel stupide en ce moment. Tout le monde est si sensible. Un adulte ne peut pas être fan d’un artiste? Il y a tellement de gens qu’Internet devrait être plus inquiet. Vous allez vraiment dire que Drake est effrayant parce qu’il est un de mes fans, et ensuite vous allez voter pour Trump? Qu’est-ce que c’est que cette merde? »Déclara Eilish. Quoi qu’en pense Eilish, nous ne pouvons pas reprocher aux fans de s’inquiéter du modèle présenté. Espérons que le texto ne soit rien de plus que deux artistes montrant leur appréciation pour l’art de l’autre.