Billie Eilish: des commentaires désagréables ont ruiné ma vie

Billie Eilish a admis que des commentaires désagréables faits à son sujet sur les réseaux sociaux avaient “ruiné” sa vie.

Le hitmaker “No Time To Die” a juré d’arrêter de lire les commentaires faits à son sujet sur Instagram, Twitter et d’autres plateformes en ligne et a qualifié la “culture d’annulation” de complètement “folle”.

S’exprimant sur le petit déjeuner de la BBC, elle a déclaré: “Je me suis arrêtée il y a deux jours environ. J’ai complètement arrêté de lire les commentaires. Cela ruinait ma vie. C’est bizarre. Plus les choses sont cool, plus les gens vous détestent. Annuler la culture est fou. Internet est un tas de trolls et le problème est en grande partie très drôle. C’est n’importe quoi pour une blague. Les gens disent n’importe quoi pour faire rire les gens. C’est fou que j’aie jamais lu des commentaires. J’aurais dû arrêté depuis longtemps, mais le problème est que j’ai toujours voulu rester en contact avec mes fans et les gens ont ruiné cela pour moi et pour eux. Cela craint. J’essaie toujours d’aimer les messages des fans. Si je vois des fans n’importe où, je veux juste leur parler. Ce sont des gens, c’est moi. Ce sont comme des amis à moi, mais Internet ruine ma vie, alors je l’ai éteint. ”

Pendant ce temps, Billie a déjà admis que gérer son fandom intense peut être assez intimidant.

Elle a expliqué: “C’est fou. Les fandoms sont une chose vraiment folle. C’est étrange de grandir en tant que fan, souhaitant que mon artiste préféré fasse ceci ou cela, et maintenant étant de l’autre côté. Maintenant je comprends pourquoi mon artiste préféré ne pouvait pas faire ça, ou ne pouvait pas être comme ça quand je voulais qu’ils soient. Et c’est une grande responsabilité, mais les fans sont la raison pour laquelle vous êtes n’importe où, à peu près, et ils ont en fait mon dos la plupart du temps. ouais, je les aime. C’est beaucoup de responsabilité, mais je vis avec, tu sais? “

