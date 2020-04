Billie Eilish devient candide sur la façon dont elle se débrouille vraiment en quarantaine

À l’heure actuelle, de nombreuses personnes vivent à l’ère de l’isolement et des célébrités comme Billie Eilish ne sont pas différentes. En raison du coronavirus (COVID-19), de nombreuses personnes à travers le pays (et dans de nombreuses autres parties du monde) ont l’ordre de rester à la maison ou de se loger sur place. Même ceux qui sont des travailleurs essentiels et doivent sortir pour accomplir leur travail sont toujours encouragés à pratiquer la distance sociale chaque fois que possible.

Billie Eilish | Kevin Mazur / . pour Live Nation

Être dans un isolement indéfini a pris du temps pour beaucoup de gens. Les célébrités, en particulier, semblent ne pas savoir quoi faire avec elles-mêmes et mettent continuellement le pied dans la bouche. Mais, même si Eilish est jeune (la chanteuse «Ocean Eyes» n’a que 18 ans), elle semble s’en tirer assez bien avec la restriction. En fait, la lauréate du Grammy Award a même fait allusion au fait que le temps d’arrêt forcé a été bon pour elle.

Billie Eilish obtient sa première vraie pause depuis des lustres

Dans une récente interview avec British Vogue, Eilish a révélé qu’elle avait passé son temps en quarantaine à adopter des chiots. À part les chiots, elle semble profiter de son temps dans la solitude. Ayant travaillé sur sa carrière depuis son plus jeune âge, il s’agit probablement du premier vrai temps d’arrêt qu’elle ait connu depuis des années.

La chanteuse «méchante» profite de son temps seule

“Cela semble si introverti et, comme, solitaire, mais [I’m] appréciant vraiment d’être seul. C’était sympa. J’ai l’impression que tout le monde sur Internet a parlé [how] ils ont été sur FaceTime toute la journée avec leurs amis, et j’ai ce sentiment, j’aime mes amis, j’ai hâte de les voir, ils me manquent beaucoup, mais en même temps je suis bon être seul. J’aime être tout seul. Je n’ai pas eu de congé depuis mes 12 ans! ” Eilish a partagé avec le magazine.

Comment Eilish pense que les gens réagiront après l’isolement

Eilish a également partagé ses réflexions sur la façon dont elle s’attendait à ce que les gens réagissent une fois que nous sommes autorisés à nous déplacer librement dans le monde. Bien que jeune, Eilish a donné une réponse qui était apparemment sage au-delà de ses années. Elle a exprimé son opinion selon laquelle les humains ont une propension presque dogmatique à prendre les choses pour acquises une fois qu’ils y ont pleinement accès. Elle a partagé qu’elle croyait que les gens auraient une joie et une gratitude profondes pour leur liberté retrouvée, mais ce serait de courte durée.

“C’est la façon dont les humains sont faits, vous manquez quelque chose de si mauvais une fois que vous ne l’avez pas, vous n’y pensez jamais quand vous l’avez et quand il est parti, c’est comme,” Oh mon Dieu “. Puis quand il revient, [you] retomber dans cet endroit de “Je vais l’avoir pour le reste de ma vie, je n’ai pas à m’inquiéter de sa disparition”, a ajouté l’artiste “Enterrer un ami”.

Pratiquer la gratitude à une époque où l’on tient les choses pour acquises

Eilish a conclu qu’elle allait faire de son mieux pour se souvenir de cette fois où les choses étaient revenues à la normale, mais elle ne savait pas comment elle réagirait à l’avenir. «Tout le monde sait que vous pouvez tout perdre à tout moment, mais nous n’avons jamais pensé perdre nos amis, sortir et nous amuser. J’espère donc que les gens garderont cela à l’esprit. Je vais essayer de mon mieux. Je ne sais pas si je pourrai le faire, car je suis évidemment humain comme tout le monde, mais je ferai de mon mieux pour être si reconnaissant d’être avec les gens et de socialiser à nouveau. Mais c’est fou – j’espère que nous en profiterons tous plus. »