Billie Eilish «embarrassée» par le balayage des Grammy Awards

2020-02-13 22:30:06

Selon son frère et producteur Finneas O’Connell, Billie Eilish s’est sentie “plutôt embarrassée” après son balayage des Grammy Awards.

Billie Eilish s’est sentie “plutôt embarrassée” après son balayage des Grammy Awards.

Le chanteur de 18 ans est devenu le plus jeune artiste, et seulement le deuxième artiste à avoir décroché les quatre plus grandes catégories de la cérémonie – Disque de l’année, Chanson de l’année, Album de l’année et Meilleur nouvel artiste – le mois dernier, et son frère Finneas O’Connell a révélé que la réussite impressionnante la laissait perplexe.

Finneas – qui a produit l’album primé de Billie “Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”, Et a également remporté le titre de Producteur de l’année – a déclaré: “[Billie] était très reconnaissante, évidemment, et beaucoup de ses amis étaient là. Elle a plus à «suivre le courant» que moi, mais nous étions tous les deux gênés de gagner autant; vous espérez que ce sera un peu égal mais après le troisième d’affilée … eh bien, nous aimons tous nos confrères. ”

Le duo était convaincu qu’ils ne ramèneraient à la maison aucune des grandes distinctions de la nuit, et Finneas dit qu’il soutenait Lizzo et Lil Nas X.

Il a déclaré au magazine Vogue: “Si je pariais sur quelqu’un, j’aurais perdu de l’argent en gagnant tout. Je pensais que” Truth Hurts “gagnerait le record de l’année. Et je pensais que” Old Town Road “gagnerait la chanson du année, parce que ça l’était. J’avais de l’espoir pour l’album de l’année, et c’est celui dont je suis vraiment fier, parce que j’aime écouter cet album d’avant en arrière. C’était le seul que je me disais, “Peut-être! “”

Pendant ce temps, le hitmaker “Ocean Eyes” a récemment déclaré que la victoire historique à la cérémonie était “comme un rêve”.

Billie a affirmé: “Je suis mourant, mec. Je ne sais pas, c’est foutu. Qui suis-je? C’est surréaliste. C’est comme un rêve. Je suis sans voix. Je suis sans voix.”

Quand elle a choisi la chanson de l’année pour «Bad Guy», Billie a admis qu’elle «n’avait jamais pensé» qu’elle gagnerait un Grammy Award.

Elle a dit: “Merci beaucoup. C’est mon premier Grammy. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait de toute ma vie.

“J’ai l’impression de plaisanter beaucoup et de ne jamais rien prendre au sérieux, mais je tiens vraiment à dire que je suis très reconnaissant.

“Je veux seulement dire que je suis reconnaissant et je suis honoré d’être ici parmi vous tous. Je suis honoré dans mon cœur et j’ai grandi en vous regardant tous.”

Mots clés: Billie Eilish, Finneas O’Connell

Retour au flux

.