La réalisatrice à succès de “Bad Guy” Billie Eilish est “terrifiée” par son prochain documentaire Apple TV + car elle n’a vu aucune séquence.

Billie Eilish est “terrifiée” par son prochain documentaire Apple TV +.

La chanteuse de 18 ans a signé un contrat de 19 millions de livres sterling pour des caméras afin de documenter son ascension après la sortie de son premier album “ Quand nous nous endormons, où allons-nous? ”.

Mais elle a paniqué à propos de la sortie de son film sans titre car elle n’a vu aucune séquence.

S’adressant à Billboard, Billie a admis: “Je n’en ai vu aucune partie. Je suis terrifié. Je suis flippé. Ils filment depuis comme juillet 2018 … Qui a autant d’images d’eux qu’ils ‘ai jamais vu? Je suis terrifié. ”

Bien que les détails du documentaire soient encore rares, il sera réalisé par le lauréat du prix Peabody R.J. Coutelier.

La réalisatrice de 58 ans a eu accès à la vie de famille du réalisateur de films “Bad Guy” ainsi qu’aux coulisses de ses apparitions publiques.

Pendant ce temps, Billie a choqué le monde lorsqu’elle a été dévoilée comme la prochaine artiste à enregistrer la bande originale du dernier film ‘Bond’.

Billie – qui inscrira la piste avec son frère aîné Finneas O’Connell – a récemment déclaré: “C’est fou de faire partie de tout ça.

“Pouvoir marquer la chanson thème d’un film faisant partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé.

“Je suis toujours sous le choc. Écrire la chanson thème d’un film Bond est quelque chose dont nous rêvions de faire toute notre vie.

“Il n’y a pas de couple plus emblématique de musique et de cinéma que ‘Goldfinger’ et ‘Live And Let Die’. Nous nous sentons tellement chanceux de jouer un petit rôle dans une franchise aussi légendaire, vive 007.”

Cependant, elle n’a pas encore de nouvelle musique à partager avec les fans, mais elle prévoit déjà de sortir en studio cette année.

Elle a ajouté: “Je vais le faire cette année. Ça vient. Quand c’est fait. Ce n’est pas encore fait.”

Premièrement, Billie est prête à monter sur scène lors des prochains Grammy Awards dimanche (26.01.20) où elle est entrée dans l’histoire en tant que plus jeune artiste à remporter des nominations dans les quatre meilleures catégories de la Recording Academy – y compris Album de l’année, Record de l’année, chanson de l’année et meilleur nouvel artiste – ainsi que des hochements de tête pour la meilleure performance solo pop et le meilleur album vocal pop.

