Billie Eilish et les plus jeunes chanteurs chanteront des chansons de James Bond

Billie Eilish a annoncé le 14 janvier qu’elle écrivait et interprétait la chanson titre du film de James Bond No Time to Die. Elle est la première adolescente à écrire et chanter une chanson de James Bond à seulement 18 ans lorsque le film sortira en salles. La franchise a l’habitude d’aller avec des artistes actuels pour interpréter les chansons à thème. Cela peut souvent signifier de jeunes chanteurs, bien que des artistes parfois établis comme Tina Turner, Madonna et Paul McCartney décrochent le concert.

Billie Eilish

Voici quelques-uns des plus jeunes chanteurs à avoir interprété des chansons de James Bond au cours des 58 ans d’histoire du cinéma de la franchise (Never Say Never Again ne compte pas. Don’t @ me.) No Time to Die est dans les salles le 10 avril , 2020.

Shirley Bassey et Alicia Keyes avaient déjà neuf ans de plus que Billie Eilish lorsqu’elles ont chanté des chansons de James Bond

Shirley Bassey a établi l’étalon-or, jeu de mots destiné, pour la chanson de James Bond en chantant le méchant Goldfinger. Née en 1937, elle a chanté sa première des trois chansons de James Bond pour la sortie de 1964. Elle a également chanté «Diamonds Are Forever» en 1971 et «Moonraker» en 1979.

Shirley Bassey en 1964

Alicia Keys avait le même âge lorsqu’elle a chanté “Another Way to Die” du Quantum of Solace de 2008. Elle est née en 1981. Simon Le Bon de Duran Duran avait à peine 27 ans quand il a chanté “A View to a Kill”. Il fêterait son anniversaire en octobre 1985 après la sortie du film.

Lulu avait 26 ans lorsqu’elle a chanté “L’Homme au pistolet d’or”

Le deuxième film de James Bond de Roger Moore était en fait basé sur le dernier auteur du livre, Ian Fleming. Il a été publié à titre posthume.

Lulu en 1973

Née en 1948, Lulu a chanté «L’homme au pistolet d’or» en 1974, après son hit avec le titre «To Sir With Love» en 1967 alors qu’elle était adolescente comme Billie Eilish.

Tom Jones avait 25 ans quand il a chanté “Thunderball”

Tom Jones a une histoire si riche en musique, il est difficile de se rappeler qu’il était Billie Eilish des années 60 quand il a chanté “Thunderball”. Né en 1940, il avait 25 ans quand il a chanté la chanson titre du film de 1965.

Le chanteur populaire gallois Tom Jones chante en portant une veste courte lors du Ed Sullivan Show, New York, 5 décembre 1965.

Juste après Goldfinger, Jones a bouclé une ballade cuivrée similaire et s’est évanoui en tenant cette note haute.

Adele avait 24 ans lorsqu’elle a chanté «Skyfall»

Adele est devenue la première chanteuse de James Bond à remporter un Oscar pour sa chanson pour Skyfall en 2012. Elle n’avait que 24 ans à l’époque, née en 1988, et avait déjà sorti «Someone Like You» et «Rolling in the Deep».

Adele en 2012

Magne Furuholman d’Ah-ha aurait eu 24 ans en chantant The Living Daylights, avec un anniversaire en novembre après sa sortie en 1987.

Sam Smith avait 23 ans quand il a chanté “The Writing’s on the Wall”

Sam Smith a été le premier chanteur de James Bond né dans les années 90. Billie Eilish les surmonte aussi avec un anniversaire ce siècle.

Sam Smith en 2015

L’anniversaire de Smith est le 19 mai 1992 et leur chanson pour Spectre est arrivée en 2015. Ils sont le deuxième oscarisé pour une chanson de James Bond.

Sheena Easton était la plus jeune avant Billie Eilish

Avant Billie Eilish, la rock star des années 80 Sheena Easton était la plus jeune chanteuse d’une chanson de James Bond depuis plusieurs décennies. Née le 27 avril 1959, elle a chanté la chanson titre “For Your Eyes Only” pour le film de 1981.

Sheena Easton en 1981

Tout au long de ses succès britanniques “Modern Girl” et “9 à 5”, Easton était tout nouveau dans les charts Billboard. Hers était une chanson de James Bond plus lente et romantique plus proche de «Nobody Does It Better» de Carly Simon ou de «You Only Live Twice» de Nancy Sinatra.