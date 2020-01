Billie Eilish interprète une chanson thème pour No Time to Die de James Bond

Chanteur de “Bad Guy” Billie Eilish vient de décrocher un immense honneur: elle chante la chanson titre pour la prochaine James Bond film, “No Time to Die.”

La chanson a été écrite par Eilish et son frère aîné, Finneas, faisant d’elle la plus jeune artiste de l’histoire à écrire et enregistrer une chanson thème pour la franchise super espion.

“C’est fou de faire partie de tout ça. Pouvoir marquer la chanson thème d’un film qui fait partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur”, a déclaré Eilish dans un communiqué. “James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc.”

Son frère a ajouté: «Écrire la chanson thème d’un film de Bond est quelque chose dont nous rêvions de faire toute notre vie. Il n’y a pas plus de couple emblématique de musique et de cinéma que Goldfinger et Live And Let Die. tellement chanceux de jouer un petit rôle dans une franchise aussi légendaire, vive 007. ”

“Il y a quelques élus qui enregistrent un thème de Bond. Je suis un grand fan de Billie et FINNEAS”, a déclaré le réalisateur Cary Joji Fukunaga dans un communiqué. “Leur intégrité créative et leur talent sont incomparables et je ne peux pas attendre que le public entende ce qu’ils ont apporté – une nouvelle perspective nouvelle dont la voix fera écho pour les générations à venir.”

“No Time to Die”, avec Daniel Craig, Rami Malek, Ana De Armas et Lashana Lynch, ouvre le 8 avril 2020.

