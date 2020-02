Billie Eilish lance le thème Bond

2020-02-14 01:30:05

Billie Eilish a sorti ‘No Time To Die’, la chanson thème du prochain film de James Bond du même nom.

Billie Eilish a sorti ‘No Time To Die’, la chanson thème du prochain film de James Bond du même nom.

Le chanteur de 18 ans a été nommé plus tôt cette année comme l’artiste pour avoir mis en sac le morceau convoité, et jeudi (13.02.20), la star a officiellement dévoilé l’audio de “ No Time To Die ”, qui accompagnera l’ouverture crédits du prochain film de James Bond, dont la sortie est prévue en avril.

Billie est la plus jeune musicienne à avoir écrit et enregistré la chanson thème d’un film Bond, sur laquelle elle a travaillé aux côtés de son frère et producteur Finneas O’Connell.

«No Time To Die» incorpore le thème traditionnel 007 et met en vedette des invités spéciaux Hans Zimmer – qui fournit les arrangements orchestraux – et le guitariste Johnny Marr.

Les producteurs d’obligations Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont déclaré dans un communiqué: “Billie et Finneas ont écrit une chanson incroyablement puissante et émouvante pour” No Time To Die “, qui a été impeccablement conçue pour s’intégrer à l’histoire émotionnelle du film.

“Il y a quelques élus qui enregistrent un thème de Bond. Je suis un grand fan de Billie et Finneas. Leur intégrité créative et leur talent sont incomparables, et j’ai hâte que le public entende ce qu’ils ont apporté – une nouvelle perspective nouvelle dont la voix fera écho pour les générations à venir. ”

Et dans sa propre déclaration, Billie a déclaré: “C’est fou de faire partie de tout ça. Être capable de marquer la chanson thème d’un film qui fait partie d’une série aussi légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc. ”

La chanteuse lauréate d’un Grammy Award interprétera la chanson en direct lors des BRIT Awards le 18 février.

«No Time To Die», le film marquera la cinquième et dernière sortie de Daniel Craig en tant qu’espion suave, et sortira en salles début avril.

Mots clés: Billie Eilish, Finneas O’Connell, Daniel Craig, Michael G. Wilson, Barbara Broccoli

Retour au flux

.