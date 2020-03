Billie Eilish marque sa victoire aux Grammy Awards avec des diamants

2020-03-12 12:30:05

Billie Eilish a éclaboussé un pendentif en diamant noir pour marquer ses cinq victoires aux Grammy Awards.

Le chanteur de 18 ans est devenu le plus jeune artiste, et seulement le deuxième artiste à avoir décroché les quatre plus grandes catégories de la cérémonie – Disque de l’année, Chanson de l’année, Album de l’année et Meilleur nouvel artiste – ainsi que Meilleur Nouvelle artiste en janvier, et elle a commémoré le jalon avec de nouveaux bijoux.

Selon TMZ, Billie avait un pendentif personnalisé fabriqué par le célèbre bijoutier Boodaddy Diamonds de Koosh Jeweler et la chaîne en or 14 carats présente un grand “ 5X ” parsemé de diamants noirs, pour marquer ses cinq récompenses.

On ne sait pas combien coûtent les bijoux, mais des pièces similaires se sont déjà vendues pour environ 30 000 $.

Le frère du hitmaker de “Bad Guy”, Finneas O’Connell – qui a produit l’album primé de Billie “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, Et a également remporté le prix de Producteur de l’année aux Grammies – avait précédemment admis que la paire était ” gêné “d’avoir eu une soirée aussi réussie lors de la cérémonie.

Il a dit: “[Billie] était très reconnaissante, évidemment, et beaucoup de ses amis étaient là. Elle a plus à «suivre le courant» que moi, mais nous étions tous les deux gênés de gagner autant; vous espérez que ce sera un peu égal mais après le troisième d’affilée … eh bien, nous aimons tous nos confrères. ”

Le duo était convaincu qu’ils ne ramèneraient à la maison aucune des grandes distinctions de la nuit, et Finneas dit qu’il soutenait Lizzo et Lil Nas X.

Il a ajouté: “Si je pariais sur quelqu’un, j’aurais perdu de l’argent en nous gagnant tout. Je pensais que” Truth Hurts “gagnerait le record de l’année. Et je pensais que” Old Town Road “gagnerait la chanson de l’année, parce que ça l’était. J’avais de l’espoir pour l’album de l’année, et c’est celui dont je suis vraiment fier, parce que j’aime écouter cet album d’avant en arrière. C’était le seul que je me disais, “Peut-être!” “

