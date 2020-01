Billie Eilish parle de suicide, d’automutilation et de dépression avec Gayle King

Billie Eilish est reconnaissant d’avoir 18 ans.

L’auteur-compositeur-interprète, qui est devenu une sensation du jour au lendemain l’année dernière, a parlé franchement à Gayle King sur la façon dont la gloire instantanée a conduit à la dépression, ce qui lui a causé des blessures et lui a presque coûté la vie.

“J’étais tellement malheureux l’année dernière. J’étais tellement malheureux. Et j’étais si, comme, sans joie”, a déclaré Eilish sur “Le Gayle King Grammy Special.” “Je ne veux pas être trop sombre, mais je ne pensais vraiment pas que je pourrais arriver à 17 ans.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle craignait de “se faire quelque chose”, Eilish a répondu oui, puis a révélé qu’elle s’était rapprochée dangereusement une fois.

“Je pense à cette seule fois où j’étais à Berlin et j’étais seule à mon hôtel. Et je me souviens qu’il y avait comme une fenêtre juste là”, a-t-elle expliqué. “Et j’aime, mon Dieu, je me souviens d’avoir pleuré parce que je pensais à la façon dont j’allais mourir [that] J’allais le faire. “

King a interrogé Eilish sur les paroles de la chanson “Enterrez un ami” qui dit: “Je veux me terminer.” Elle a dit qu’elle parlait bien d’elle-même, mais a admis en s’amusant “ça rimait aussi”.

Alors, qu’est-ce qui a empêché l’étoile montante de 16 ans de se suicider? “Ma mère.”

Maggie Baird, qui fait une tournée avec Billie, a déclaré à Gayle qu’elle avait réduit le calendrier de tournée exténuant de sa fille et avait appris à dire non.

“Nous avons vérifié avec elle tout le temps sur ‘Tu veux toujours faire ça? Tu veux faire ça?'”, Se souvient Baird. “Elle adorait faire les émissions – les fans et les émissions. C’est ce qui l’a fait avancer.”

Grâce à la thérapie et au soutien de sa famille, Billie a pu trouver une perspective plus positive.

En tant que personne qui avait l’habitude de cacher des coupures auto-infligées sur ses bras, la musicienne dit qu’elle tend maintenant la main aux fans avec des coupures sur les leurs.

“Je les attrape juste par les épaules et je me dis: ‘S’il vous plaît, prenez soin de vous et soyez bon envers vous-même et soyez gentil avec vous-même. Ne faites pas ce pas supplémentaire et ne vous blessez pas davantage. Vous ne pouvez pas le reprendre . “”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez se fait du mal ou envisage de se suicider, veuillez demander de l’aide en appelant le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255 ou allez à SuicidePreventionLifeline.org.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Warner Music Group donne le coup d’envoi au week-end des Grammy Awards avec leur soirée pré-Grammy