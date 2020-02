Billie Eilish pense que sa performance aux Oscars a été «trash»

Ils disent que tu es toujours ton pire critique, et Billie Eilish a prouvé que le droit d’adage en claquant son propre Oscars performance. La chérie Grammy a interprété “Imagine” de John Lennon pendant le segment “In Memoriam” et elle n’était certainement pas fan.

Le chanteur du “méchant” est tombé en panne pour Apple “New Music Daily” où elle a carrément dit qu’elle a “bombardé cette performance”.

Eilish a également déclaré qu’elle était malade toute la journée des Oscars – bien que nous nous demandions en quelque sorte à quel point cela était nerveux – et a dit de son temps sur scène avec son frère Finneas, “cette merde était une poubelle.”

Nous soulevons des nerfs, car Eilish a également admis que la foule des Oscars était beaucoup plus intense pour elle que les Grammy ne l’avaient prouvé deux semaines auparavant, où elle a remporté les quatre grands prix: Album de l’année, Disque de l’année, Chanson de la Année et meilleur nouvel artiste de l’année.

“Les Oscars ne sont pas mes, euh, les gens, comme, vous savez ce que je veux dire, comme, ce n’est pas – je n’ai pas l’habitude”, a déclaré Eilish à propos de la plus grande soirée du film. “Au moins Grammys n’était pas aussi effrayant parce que c’était, comme, des artistes … et c’était comme mon peuple. C’était comme, oh regardez, un groupe d’artistes, et je les connaissais déjà beaucoup et je les avais rencontrés et ils me connaissaient. “

Il y a certainement une énorme différence à s’asseoir dans une pièce entourée de ses pairs et de ses collègues musiciens que d’être entouré de personnes que l’on ne voit généralement que sur un écran. “Les Oscars, je suis comme, ce sont des stars de cinéma”, a expliqué Eilish. “Totalement différent, le spectacle est si effrayant … il était si effrayant.”

Elish elle-même semblait surprise d’être intimidée sur les lieux, comme elle l’a dit, “Je ne suis pas nerveuse pour les spectacles ou, comme, n’importe quelle sorte de performance vraiment, mais cette merde était terrifiante.” En fin de compte, elle a dit qu’elle et son frère Finneas “étaient simplement heureux que ce soit fini”.

Elle devra peut-être devenir plus à l’aise avec les stars de cinéma, car elle vient de jouer un rôle énorme sur leur territoire en décrochant l’un des rôles de film les plus convoités de tout musicien: interprète de chanson à thème de James Bond. Et elle est devenue la plus jeune artiste jamais sélectionnée pour l’honneur.

Cela fait seulement trois jours qu’Eilish a publié son thème pour le prochain nouveau film de Bond, “No Time to Die”. Bien qu’il soit trop tôt pour dire quoi que ce soit avec certitude, il y a au moins une chance solide qu’elle pourrait se retrouver nominée pour un Oscar l’année prochaine pour la chanson titre du 25e film Bond, et le dernier de Daniel Craig.

Elle a révélé à l’hôte de Zane Lowe que la chanson lui était venue à elle et à son frère Finneas rapidement après avoir vu le script. “Nous avons obtenu un morceau du script, comme la première scène, puis nous avons écrit la chanson immédiatement”, a-t-elle déclaré. La chanson a été arrangée par le compositeur du film Hans Zimmer, avec Eilish surpris qu’il veuille collaborer avec elle à ce sujet.

“Je pensais que ce serait comme:” Voici la chanson “, et ils la prennent et je n’aurais plus rien à dire”, a-t-elle déclaré. “Mais ils étaient en fait complètement – ils voulaient vraiment savoir ce que je pense.” En fait, ils l’ont emmenée à Londres pour travailler avec eux.

“No Time to Die” sortira en salles le 10 avril. En attendant, vous pouvez écouter la chanson thème d’Eilish ci-dessous:

