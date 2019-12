Billie Eilish prend le karaoké Covoiturage de James Corden

Billie Eilish accepté d'accompagner James Corden sur sa longue route pour travailler pour un autre épisode épique de "Covoiturage Karaoké" – et elle est officiellement la personne la plus cool du monde.

Le duo a démarré son lecteur avec le succès de Billie, "Bad Guy". Elle s'est harmonisée pendant que James a chanté sur la piste. "Cette chanson est littéralement comme deux notes! Pas besoin d'essayer", lui assura-t-elle, criant avec enthousiasme au milieu de la chanson, "Ooooo, Dieu, cette merde est DIFFICILE!"

En refusant la musique, Corden a demandé à son invité quel collègue musicien qu'elle avait rencontré l'année dernière dont elle avait été surprise d'apprendre qu'elle était une de ses fans. "Billie Joe Armstrong", a-t-elle dit, traitant toujours le choc de la nouvelle."Justin Bieber,"elle a ensuite ajouté," pour qui vous étiez là quand nous nous sommes rencontrés. "

"J'étais là!" Corden a confirmé. "Nous étions à Coahcella, nous regardions Ariana Grande. Parlez-moi de ce qu'il signifie pour vous. "Un Eilish timide a mis ses mains sur son visage et a laissé un" oh, mon Dieu! "

"Eh bien, si je peux être honnête avec vous, comme pour tout le week-end de Coachella, je me disais: 'Ne me surprends pas avec Justin Bieber. Je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas avoir à faire ce spectacle et celui de Justin Bieber va être là ", a-t-elle expliqué. "Et donc nous allons voir Ariana, et je me tenais juste là, et nous regardions juste le plateau, et je me balançais parce que j'aime Ariana, et j'ai vu … Parce que je sais à quoi ressemble Bieber. Je connais son langage corporel, je sais comment il se tient, je sais où il porte son pantalon. "

"Alors je regarde et je me disais (les yeux écarquillés)", a-t-elle poursuivi. "Et il se tenait juste là! Il ne s'est même pas approché de moi. Il s'est juste tenu à cinq pieds de moi, parfaitement immobile, et il était juste comme (regardant). Et il avait le masque facial, donc tout ce que je pouvais voir étaient ses yeux, mais c'étaient ses yeux. "

"Ils étaient ses yeux sur l'océan", a plaisanté Corden, mais Eilish l'a réprimandé en plaisantant. Après tout, Bieber est un homme marié.

Les deux ont ensuite éclaté dans le premier hit de JB, "Baby", sans piste et sans manquer un battement. Ils ont fait une transition transparente dans "Toutes les bonnes filles vont en enfer" de Billie.

Baissant à nouveau la musique, Corden a demandé à son invité, qui venait d'avoir 18 ans, quand elle a commencé à écrire des chansons. "Si je dis 6, ça semble stupide parce qu'il n'y a pas moyen. Je n'étais pas comme assis à écrire une chanson entière", a-t-elle expliqué. "Je composais des chansons." Elle était également une experte au ukulélé et a dit à James qu'il pouvait l'être aussi. Idéalement, il en avait un à l'arrière et le remit à Billie. La première chanson qu'elle a appris à jouer était "I Will" de Les Beatles. Elle lui en a chanté un extrait, et il a été terrassé.

"J'ai écrit ma première chanson sur le ukulélé avec mon ami. Je pense que j'avais 7 ans", a-t-elle déclaré, avant d'entrer dans cette chanson même – et quelques autres originaux. Les deux ont ensuite éclaté dans "Ocean Eyes" d'Eilish, une chanson qui "m'a donné la vie".

"Cette chanson est la raison pour laquelle j'ai la vie que j'ai", a-t-elle déclaré à propos du morceau sur lequel elle a écrit 13.

Billie se souvient avoir grandi avec des parents qui ne pouvaient pas la faire aller au lit si elle et son frère, Finneas, faisaient de la musique et s'amusaient, "parce que faire de la musique est "Son premier album et son EP ont tous deux été enregistrés dans sa petite chambre," pas de stand, pas de studio. "Elle vit toujours là aujourd'hui, alors Corden s'est demandé s'ils devaient juste passer et vérifier la maison. Elle était partie.

Eilish a donné au comédien une visite de leur maison tamisée et adorable. En descendant dans le couloir – qui comprenait une salle de bain et la chambre "très rouge" de Billie – ils arrivèrent dans la chambre de Finneas, "le ventre de la bête". Elle lui a montré un tableau blanc avec les noms de toutes les chansons qu'ils ont écrites ensemble, expliquant que les cercles remplis à côté de chaque nom de piste étaient une fois vides.

"Vous sentez-vous comme si vous étiez à la maison et que vous vivez toujours à la maison au cours des 12 derniers mois?" il a demandé, à quoi elle a répondu: "Probablement plus que je ne le pense. Aussi, tout comme être avec mes parents tout le temps. Et même en tournée, mes parents sont là. Toute ma famille, à part mon chien et mon chat et mon araignée … J'ai une araignée. Tu veux la voir? "

James a dit oui, mais il ne le pensait certainement pas. Après avoir quitté la pièce pour aller chercher son animal de compagnie, il a confessé nerveusement qu'il n'était pas «bon avec les araignées». Au premier coup d'œil des huit jambes velues du petit bonhomme, Corden se leva du lit. "Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi auriez-vous une telle chose?" Il a demandé. Finalement, elle a demandé au comédien de tenir son animal de compagnie. Il a réagi comme on pouvait s'y attendre – regardant fixement la caméra et demandant de l'aide avec des yeux exorbités. Le musicien quitta la pièce en hystérie, laissant James s'accrocher à l'araignée pendant encore quelques minutes. "J'avais vraiment l'impression que nous devenions amis", a-t-il déclaré avec colère. "Je ne l'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout."

Après que James se soit composé, Billie a rappelé le moment où son frère lui avait promis: "Je vais faire de toi la plus grande pop star du monde." Elle a dit qu'ils avaient tous deux ri du sentiment que Finneas avait fait au début de 2015.

Nous avons également pu rencontrer leur maman! Elle entra et confirma la question de Corden si les deux enfants s'asseyaient et criaient pour qu'elle leur apporte de la nourriture quand ils enregistraient de la musique. Elle a dit que Billie demanderait un burrito, et Finneas demanderait un sandwich au fromage grillé. "Et je m'allongeais dans le lit, et j'écoutais tout ce qu'ils faisaient", a-t-elle déclaré fièrement.

"Les gens me disent:" Comment tu te sens? Elle est à Radio City! " et je me disais, ça m'a époustouflé quand elle a chanté au Hyatt, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a époustouflé quand je me suis assise ici et j'ai entendu Billie et Finneas jouer une chanson. Comme, ça n'a jamais été époustouflant, " dit-elle. "C'est presque comme si ça faisait quatre ans de 'oh, mon Dieu.' Ce n'est pas comme si je ne pouvais jamais le ressentir pour le moment parce que toute l'expérience était tellement folle. Pendant un certain temps, ils écrivaient ces chansons, et je me disais: "Quand est-ce que ça sortira parce que tout le monde dans le monde doit l'entendre! Et maintenant, tout le monde l'entend, et je ne peux pas le décrire parce que c'est trop étonnant. "

Les trois personnes étaient en larmes.

L'épisode épique s'est terminé avec Billie et James de retour dans la voiture, ceinturant "Quand la fête est finie."

