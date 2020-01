Billie Eilish profite d’une soirée record aux Grammy Awards

2020-01-27 08:30:05

La chanteuse née à Los Angeles, Billie Eilish, a été la grande gagnante des 62e Grammy Awards au Staples Center.

Billie Eilish a été la grande gagnante du 62e Grammy Awards à Los Angeles dimanche (26.01.20).

La chanteuse de 18 ans – qui a sorti son premier album, “ Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? ”, En 2019 – a profité d’une soirée record au Staples Center, où elle a remporté cinq gongs au total, y compris meilleur nouvel artiste, disque de l’année, album de l’année, chanson de l’année et meilleur album vocal pop.

Billie – qui a dépassé Taylor Swift en tant que plus jeune à avoir remporté le prix de l’album de l’année – a déclaré à la foule étoilée: “Je plaisante beaucoup sur ces choses, mais je veux vraiment dire que je suis très reconnaissant. ”

Au cours de la cérémonie, Billie a également rendu hommage aux autres artistes dans la salle, ainsi qu’à ses amis et sa famille pour l’avoir guidée vers la célébrité.

Le chanteur en tête du classement a déclaré: “Je veux seulement dire que je suis reconnaissant, et je suis très honoré d’être ici parmi vous tous. Je vous aime profondément.

“J’ai grandi en vous regardant tous. Merci à mon équipe, ma maman, mon père, mes meilleurs amis … de m’avoir gardé en vie à ce jour.”

Au cours de la soirée record, Billie est également devenue la première personne à remporter toutes les prétendues grandes catégories – Meilleur nouvel artiste, disque de l’année, album de l’année et chanson de l’année – depuis Christopher Cross en 1981.

Finneas O’Connell, le frère de Billie, a également choisi le gong du producteur de l’année pour son travail sur son premier album.

S’exprimant sur scène, il a expliqué: “Nous n’avons pas fait cet album pour gagner un Grammy.

“Nous avons écrit un album sur la dépression et les pensées suicidaires et le changement climatique et être un méchant, quoi que cela signifie. Et nous sommes ici confus et reconnaissants.”

Parmi les autres gagnants notables de l’événement annuel, citons Lil Nas X – qui a remporté le prix de la vidéo de l’année pour «Old Town Road» – et Lizzo, qui a remporté trois prix au total, dont la meilleure performance pop solo, le meilleur album contemporain urbain et la meilleure performance R&B traditionnelle. .

Pendant ce temps, Nipsey Hussle – qui a été tué en mars 2019 – a remporté à titre posthume le Grammy de la meilleure performance de rap pour “ Higher ”.

La cérémonie de remise des prix annuelle a également présenté une foule de performances mémorables, dont la première apparition sur scène de Demi Lovato depuis sa surdose de drogue en 2018.

La chanteuse était visiblement émotive et, à un moment donné, a dû suspendre sa performance en chantant son single ‘Anyone’.

Ariana Grande a également interprété un mélange de ses plus grands succès, dont «7 Rings» et «Thank U, Next», tandis que Camila Cabello a salué son père avec une performance de sa chanson «First Man».

Le bash annuel a également présenté un hommage au producteur de longue date de Grammy Ken Ehrlich, qui a produit les Grammy pour la première fois en 1980 et avait précédemment annoncé qu’il démissionnerait après la cérémonie de cette année.

Pendant ce temps, Alicia Keys – qui a accueilli la cérémonie – a rendu hommage à la star sportive décédée Kobe Bryant, décédée dimanche dans un accident d’hélicoptère près de Calabasas, en Californie.

Alicia a demandé au public du Staples Center – où Bryant a joué pour les Lakers de Los Angeles – de se souvenir de la famille du basketteur.

Elle a déclaré: “Je voudrais que tout le monde prenne un moment, les garde en vous et partage notre force et notre soutien.”

Lauréats des Grammy Awards 2020:

Record de l’année:

«Bad Guy», Billie Eilish

Album de l’année:

“Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”, Billie Eilish

Meilleur nouvel artiste:

Billie Eilish

Chanson de l’année:

«Bad Guy», Billie Eilish

Meilleure performance rap / chantée:

‘Higher’, DJ Khaled avec Nipsey Hussle et John Legend

Meilleur album de rap:

‘IGOR’, Tyler le Créateur

Meilleur album de comédie:

«Sticks & Stones», Dave Chapelle

Meilleure performance Country Duo / Group:

«Sans voix», Dan + Shay

Meilleure performance Pop Solo:

«La vérité fait mal», Lizzo

Meilleur album vocal pop:

«Quand nous nous endormons tous, où allons-nous», Billie Eilish

Meilleure performance Pop Duo / Group:

«Old Town Road», Lil Nas X et Billy Ray Cyrus

Meilleur album de chant pop traditionnel:

«Regardez maintenant», Elvis Costello & The Imposters

Producteur de l’année, non classique:

Finneas

Meilleur album R&B:

«Ventura», Anderson .Paak

Meilleur album urbain contemporain:

«Cuz I Love You (Deluxe)», Lizzo

Meilleure performance R&B:

‘Come Home’, Anderson .Paak & Andre 300

Meilleure performance R&B traditionnelle:

«Jerome», Lizzo

Meilleure chanson R&B:

‘Say So’, Pj Morton, auteur-compositeur (Pj Morton Ft. Jojo)

Meilleure performance rock:

«Cette terre», Gary Clark Jr.

Meilleure chanson rock:

«Cette terre», Gary Clark Jr

Meilleur album rock:

«Social Cues», Cage The Elephant

Meilleure bande-son de compilation pour les médias visuels:

«Une étoile est née», Lady Gaga et Bradley Cooper

Meilleure bande sonore pour les médias visuels:

«Tchernobyl», Hildur Guonadottir

Meilleure chanson écrite pour les médias visuels:

«Je n’aimerai plus jamais», Lady Gaga

Meilleur album de mots parlés:

«Devenir», Michelle Obama

Meilleure composition instrumentale:

«Star Wars: Galaxy’s Edge Symphonic Suite», John Williams

Meilleur enregistrement remixé:

«I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix», Tracy Young (Madonna)

Meilleur clip vidéo:

«Old Town Road (film officiel)», Lil Nas X

Meilleur film musical:

«Retrouvailles», Beyonce

Meilleur enregistrement de danse:

«Je dois continuer», The Chemical Brothers

Meilleur album dance / électronique:

«Pas de géographie», The Chemical Brothers

Meilleure performance country solo:

«Ride Me Back Home», Willie Nelson

Meilleure chanson country:

«Apportez mes fleurs maintenant», Tanya Tucker

Meilleur album country:

«Pendant que je suis Livin», Tanya Tucker

Meilleure performance rap:

«Racks in the Middle», Nipsey Hussle avec Roddy Ricch et Hit-Boy

Meilleure chanson rap:

‘A Lot’, 21 Savage avec J. Cole

Meilleur package d’enregistrement:

Chris Cornell

Meilleur coffret ou édition spéciale limitée:

«Woodstock: retour au jardin»

Meilleures notes d’album:

‘Stax ’68: une histoire de Memphis’

Meilleur album historique:

«Pete Seeger: The Smithsonian Folkways Collection»

Meilleur album conçu, non classique:

“Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?”, Billie Eilish

Meilleur album audio immersif:

‘Lux’

Meilleur album New Age:

«Ailes», Peter Kater

Meilleur album Bluegrass:

«Tall Fiddler», Michael Cleveland

Meilleur album de blues traditionnel:

«Tall, Dark & ​​Handsome», Delbert McClinton & Self-made Men

Meilleur album de blues contemporain:

«Cette terre», Gary Clark Jr.

Meilleur album folk:

«Patty Griffin», Patty Griffin

Meilleur album de musique régionale Roots:

‘Good Time’ Ranky Tanky

Meilleur album reggae:

«Rapture», Koffee

Meilleur album de musique pour enfants:

«Ageless Songs For The Child Archetype», Jon Samson

Mots clés: Billie Eilish

Retour au flux

.