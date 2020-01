Billie Eilish remporte la couronne d’Album de l’année aux Grammy Awards

2020-01-27 06:00:04

Billie Eilish, la star du palmarès, a remporté le gong de l’album de l’année aux Grammy Awards à Los Angeles.

La star de 18 ans a remporté la distinction convoitée pour son premier album largement acclamé “ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ”, Qui comportait une série de succès, dont le premier single “ Bad Guy ”.

En acceptant le prix, Billie a déclaré à la foule étoilée du Staples Center: “Puis-je simplement dire que je pense que Ariana [Grande] mérite cela? ”

Billie a combattu la concurrence acharnée de “ Thank U, Next ” d’Ariana, qui a été un énorme succès commercial et a présenté des succès tels que “ 7 Rings ” et “ Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored ”, pour réclamer le prix.

Bon Iver (‘I, I’), Lana Del Rey (‘Norman F *** ing Rockwell!’), H.E.R. (‘J’ai l’habitude de la connaître’), Lil Nas X (‘7’), Lizzo (‘Cuz I Love You (Deluxe)’) et Vampire Weekend (‘Father of the Bride’).

Malgré son succès en 2019, Billie refuse de se reposer sur ses lauriers et la star adolescente a récemment révélé qu’elle avait déjà commencé à travailler sur un suivi de “ Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? ”.

La star primée – qui est née à Los Angeles, où la bash fastueuse a été mise en scène – a confirmé qu’elle travaillerait sur un nouvel album cette année, mais elle a également averti les fans qu’il ne sortirait pas de sitôt.

Lorsqu’on lui a demandé si un nouvel album allait arriver en 2020, Billie – qui a co-écrit la plupart de son premier album aux côtés de son frère Finneas O’Connell – a récemment déclaré: “Cette année, non. Mais je le ferai cette année. Mais quelques prochains ans? Ça vient. Quand c’est fait … Ce n’est pas encore fait. “

