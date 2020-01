Billie Eilish remporte le record de l’année aux Grammys

2020-01-27 06:30:04

Billie Eilish a remporté le prix du record de l’année pour “Bad Guy” aux Grammy Awards à Los Angeles dimanche (26.01.19).

La dernière distinction de la star de 18 ans signifie qu’elle a réussi un balayage des quatre plus grandes catégories des Grammys – Disque de l’année, Chanson de l’année, Album de l’année et Meilleur nouvel artiste – après le succès critique et commercial de son premier album «Quand nous nous endormons tous, où allons-nous?».

Billie a remporté le prix tant convoité devant Bon Iver (Hey, Ma ‘), Ariana Grande (‘ 7 Rings ‘), H.E.R. (‘Hard Place’), Khalid (‘Talk’), Lil Nas X (‘Old Town Road’), Lizzo (‘Truth Hurts’), et Post Malone et Swae Lee (‘Sunflower’).

Billie a déjà discuté des paroles dans «Bad Guy», expliquant que la chanson se moque de la façon dont les gens se présentent.

La star du palmarès a partagé: “L’idée initiale de la chanson est comme des gens qui doivent dire à tout le monde qu’ils sont d’une certaine façon tout le temps? Ils ne le sont pas de cette façon.

“En général, j’ai l’impression que vous n’attraperez jamais une mauvaise chienne en disant à tout le monde qu’elle est une mauvaise chienne. C’est sur – c’est vous.

“Si vous vous promenez tout le temps en disant:” Ouais, je suis mauvais, j’enfreins toujours les règles, et je fais ceci et cela. ” Vous ne l’êtes pas, je le sais parce que je disais ça et je ne l’étais pas.

“Mauvais enfants, mauvais garçons, mauvais connards, peu importe, ils font ça et ils ne savent même pas.”

Billie a co-écrit le single avec l’aide de son frère Finneas O’Connell, qu’elle a décrit comme son “meilleur ami” lors de la cérémonie de remise des prix au Staples Center de Los Angeles.

