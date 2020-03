Billie Eilish révèle son corps dans le cadre d’une déclaration puissante en tournée

Billie Eilish a fait une déclaration puissante sur l’objectivation et l’examen du corps des femmes à travers ses styles baggy pendant des années, et maintenant la chanteuse de 18 ans fait une déclaration tout aussi puissante en montrant sa silhouette.

Le moment a été un choc total pour ses fans, qui ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient lors d’un intermède lors de sa tournée de concerts à Miami. Dans une pièce magnifiquement filmée, la chanteuse a d’abord été vue en train de retirer ses vêtements amples pour révéler un débardeur serré – le même type de haut qu’elle portait qui la voyait objectivée et sexualisée sur les réseaux sociaux en tant que jeune adolescent.

De là, elle est allée un peu plus loin, se déshabillant juste pour un soutien-gorge.

Ce qui est remarquable dans ce revirement surprise pour Eilish, c’est qu’en choisissant de montrer son corps, elle met l’accent sur le même message qu’elle était tout en obscurcissant sa silhouette avant d’être légalement adulte.

Elle reconnaît peut-être que lorsque les jeunes femmes atteignent l’âge de 18 ans, il y a ce changement inquiétant qui se produit car elles ont tendance à se retrouver encore plus sexualisées. Aux débuts d’Internet, de jeunes célébrités comme Lindsay Lohan et les jumelles Olsen ont même enduré des sites Web à rebours, marquant les jours jusqu’à leurs 18 ans … ce qui dérange à bien des égards.

Eilish, cependant, s’approprie son corps, sa sexualité, sa présence en choisissant comment et quand se montrer. Et ce qui a rendu le moment encore plus percutant, c’est qu’elle a choisi de partager cette déclaration monumentale en direct avec ses fans, et avec une déclaration orale qui se lisait comme de la poésie.

Elle sait ce que ce moment va faire, la première fois qu’elle révèle publiquement et intentionnellement son corps, elle a donc pris pleinement possession de ce moment et s’est assurée que cela se produise avec des mots d’accompagnement afin que tous ceux qui choisissent de la juger de quelque manière qu’ils le font sache qu’elle en est pleinement consciente.

Et la pièce est intentionnellement provocatrice et inconfortable, demandant spécifiquement comment son corps vous fait sentir, son ventre, ses hanches, sa poitrine. L’appariement des deux signifie que ses pensées sur le regard masculin sur son corps sont avant et centrales, même si elle sait qu’elle est regardée.

C’est la réalité d’être une femme à tout âge après la puberté. C’est une charge incroyablement lourde à porter, et que la plupart des femmes et des filles assument en silence. Eilish n’est pas et n’a pas été la plupart des femmes depuis son passage aux yeux du public. C’est un choix incroyablement courageux qu’elle fait, et une manière si forte de le faire.

Le segment entier, de la vidéo elle-même à la bande originale vocale qui l’accompagne, était aussi beau et puissant que n’importe quel clip ou morceau de son album. C’était une œuvre d’art elle-même, quelque chose qu’elle a clairement conçu très intentionnellement et avec une vision et une concentration claires.

Il est également révélateur que dans certaines des vidéos de fans en ligne, vous pouvez entendre le rugissement euphorique de la foule pendant que la vidéo et les mots jouent, avec certaines des réponses les plus fortes venant de ses jeunes fans féminines. Ils la voient, ils entendent son message et ils en sont émus, par sa force à s’approprier ce moment.

“si je porte moins / qui décide de ce qui me fait? / qu’est-ce que cela signifie? / ma valeur est-elle basée uniquement sur votre perception? / ou votre opinion sur moi n’est-elle pas de ma responsabilité?”

Vous pouvez consulter le poème complet, ainsi que certaines des réactions choquées des fans ci-dessous:

vous avez des opinions

à propos de mes opinions

à propos de ma musique

à propos de mes vêtements

à propos de mon corps

certaines personnes détestent ce que je porte

certaines personnes en font l’éloge

certaines personnes l’utilisent pour faire honte aux autres

certaines personnes l’utilisent pour me faire honte

mais je sens que tu regardes

toujours

et rien que je fais ne soit invisible

donc pendant que je sens tes regards

votre désapprobation

ou votre soupir de soulagement

si je vivais avec eux

je ne pourrais jamais bouger

voudriez-vous que je sois plus petit?

plus faible?

plus doux?

plus grand?

voulez-vous que je me taise?

mes épaules vous provoquent-elles?

fait ma poitrine?

suis-je mon estomac?

mes hanches?

le corps avec lequel je suis né

n’est-ce pas ce que tu voulais?

si je porte ce qui est confortable

je ne suis pas une femme

si je perds les couches

je suis une salope

bien que tu n’aies jamais vu mon corps

tu le juges toujours

et juge moi pour ça

Pourquoi?

nous faisons des hypothèses sur les gens

en fonction de leur taille

nous décidons qui ils sont

nous décidons de leur valeur

si je porte plus

si je porte moins

qui décide de ce qui me fait?

qu’est-ce que cela signifie?

ma valeur est-elle basée uniquement sur votre perception?

ou votre opinion sur moi n’est-elle pas de ma responsabilité?

J’étais sur le point de faire une blague mais tout le monde a lu le discours. Billie Eilish doit être respectée et c’est dommage qu’elle fasse même ceci et c’est un peu bizarre de faire une “révélation corporelle” mais c’est arrivé à cela … https://t.co/6aufLLz74p

– cockè (@goodcocke) 10 mars 2020

ELLE A MONTRÉ SON CORPS JE SUIS SI BEAUCOUP DE FIÈRE QUE CETTE FILLE EST VENUE OMG BILLIE EILISH EST UN DIEU

– jackson ™ 39 (@jacksonxnoll) 10 mars 2020

La façon dont Billie Eilish révélant son corps à sa propre discrétion va permettre aux filles de faire leurs propres choix … Je n’ai pas d’autre choix que de rester.

– mia + (@apontemia_) 10 mars 2020

OK BILLIE EILISH EST LA SALOPE LA PLUS BADDEST LA PLUS FORTE QUE JE AIME TELLEMENT. L’INTERLUDE WW était la meilleure chose que j’aie jamais vue. SHES BEAUTIFUL ET SON COMME SHES REPRENANT SON CORPS DE HATERS JE L’ADORE IM IMPLIQUER AVEC SON AU revoir

– aimee ☆ 81 (@calumscv) 10 mars 2020

puis-je dire à quel point je suis fier de billie? PERSONNES MIEUX NE PAS COMMENCER À SEXUALISER MAINTENANT. elle devrait être à l’aise avec son corps @billieeilish pic.twitter.com/tYAMHj5HqE

– 8 (@literallyshutit) 10 mars 2020

JE N’AI JAMAIS ÉTÉ FIER DE MA VIE !!!!! OMFG !! BILLIE EILISH !!! MERCI!! MERCI D’ÊTRE UN MODÈLE DE RÔLE POUR NOUS !!!! AIMEZ VOTRE CORPS, SOYEZ CONFIANT, REGARDEZ SEXY. PORTEZ UNE ROBE, UN PANTALON, DU MAQUILLAGE OU NON. SOYEZ VOUS. SEULEMENT TOI. N’ÉCOUTEZ PAS LES CHAPEAUX. “CE N’EST PAS VOTRE RESPONSABILITÉ”.

– _donttreatmebadly (@ Faith1065) 10 mars 2020

elle n’est pas ???? elle est confiante dans son propre corps … si cela se sexualise alors toutes les femmes qui portent un bikini ou qui montrent n’importe quelle quantité de peau se sexualisent

– adara¹³ (@remscoven) 10 mars 2020

Wow Billie Eilish vient de me laisser sans voix avec cette vidéo interlude qu’elle a dans sa tournée. Elle est si puissante que je suis sur le point d’aller à la guerre pour elle. Arrêtez de faire honte aux gens pour leur apparence et ce qu’ils choisissent de porter et ce qu’ils choisissent de ne pas porter. Laissez la fille tranquille.

– Zoi (@ Zoi__13) 10 mars 2020

«Si je porte ce qui est confortable, je ne suis pas une femme. si je perds les couches, je suis une salope. ” «Ma valeur est-elle basée uniquement sur votre perception? ou votre opinion sur moi n’est-elle pas de ma responsabilité?

J’AIME UNE PERSONNE ET C’EST BILLIE EILISH 🥺 pic.twitter.com/OURR3XoTbn

– maddie 🥱 (@luveticss) 10 mars 2020

Billie Eilish montrant un clip d’elle en train de retirer sa chemise pendant un intermède est tellement stimulante et discrète qu’un gros BAISE aux personnes qui la sexualisaient lorsque certaines photos ont été partagées d’elle dans un débardeur

– ☾ 𝙢𝙚𝙡𝙖𝙣𝙞𝙚 ☼ (@manicnights) 10 mars 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

Couples Bachelor et Bachelorette: Où sont-ils maintenant et qui est toujours ensemble?