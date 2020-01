Billie Eilish se produira aux Oscars

2020-01-30 02:30:05

Billie Eilish devrait se produire aux Oscars, où les fans pensent qu’elle pourrait dévoiler le thème du prochain film de Bond, No Time To Die.

Billie Eilish devrait se produire aux Oscars.

Il a été confirmé que le chanteur de 18 ans offrirait une prestation “spéciale” aux Oscars le 9 février.

L’Académie a annoncé la nouvelle mercredi (29.01.20) sur les réseaux sociaux, avec une photo de Billie à côté du texte: “Une performance spéciale de Billie Eilish en direct aux Oscars. Dimanche 9 février.”

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas quelle chanson Billie interprétera lors de la cérémonie de remise des prix, mais les fans soupçonnent qu’elle pourrait utiliser la scène pour dévoiler la chanson thème du prochain film de James Bond “ No Time To Die ”.

Plus tôt ce mois-ci, Billie a été nommée artiste qui interprètera la piste, ce qui en fait la plus jeune artiste à écrire et enregistrer une chanson thème de James Bond.

L’actualité de la performance survient alors que la hitmaker de “ Bad Guy ” a récemment écrit l’histoire aux Grammy Awards ce week-end, lorsqu’elle est devenue la plus jeune artiste, et seulement la deuxième artiste à avoir remporté les quatre plus grandes catégories de la cérémonie – Record of the Year, Song de l’année, album de l’année et meilleur nouvel artiste.

Et la star ne peut toujours pas croire que son succès est réel.

Elle a dit: “Je meurs, mec. Je ne sais pas, c’est foutu. Qui suis-je? C’est surréaliste. C’est comme un rêve. Je suis sans voix. Je suis sans voix.”

Quand elle a choisi la chanson de l’année pour «Bad Guy», Billie a admis qu’elle «n’avait jamais pensé» qu’elle gagnerait un Grammy Award.

Elle a dit: “Merci beaucoup. C’est mon premier Grammy. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait de toute ma vie.

“J’ai l’impression de plaisanter beaucoup et de ne jamais rien prendre au sérieux, mais je tiens vraiment à dire que je suis très reconnaissant.

“Je veux seulement dire que je suis reconnaissant et je suis honoré d’être ici parmi vous tous. Je suis honoré dans mon cœur et j’ai grandi en vous regardant tous.”

Pendant ce temps, il a été précédemment confirmé que Sir Elton John, Cynthia Erivo, Idina Menzel, Chrissy Metz et Randy Newman se produiront tous aux Academy Awards de cette année.

Mots clés: Billie Eilish

Retour au flux

.