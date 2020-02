Billie Eilish s’est sentie «très détestée récemment»

2020-02-18 22:30:06

Billie Eilish a admis qu’elle s’est sentie “très détestée récemment” et a fondu en larmes en remportant son premier BRIT Award.

La superstar de la pop âgée de 18 ans – qui a également donné la première représentation de son thème Bond “ No Time To Die ” avec Hans Zimmer, Johnny Marr et son frère Finneas O’Connell lors de la cérémonie à l’O2 mardi soir (18.02. 20) – a été submergée d’émotion lorsqu’elle a accepté la statuette de Spice Girl Melanie C et a abordé les commentaires désagréables qu’elle a reçus sur les réseaux sociaux, qui, selon elle, ont “ruiné” sa vie.

Elle a déclaré: “Je me suis sentie très détestée récemment.

“Quand j’étais sur scène et que je vous ai vu et que je vous souriais, cela m’a vraiment donné envie de pleurer et je veux pleurer maintenant – alors merci.”

Le hitmaker «méchant» a également rendu hommage à ses collègues nominés; Lizzo, Ariana Grande, Lana Del Rey et Camila Cabello.

Elle a commencé son discours: “Oh mon dieu. Merci Sportif. Oh mon Dieu.

“Avant de dire quoi que ce soit … Lizzo, Ariana, Lana, Camila, tu es la seule raison pour laquelle je sors donc merci – tu le mérites.”

Billie a ensuite “bégayé” et a dit “Lizzo”, et le hitmaker “Truth Hurts” a sauté de son siège pour crier: “Je t’aime”.

Le chanteur américain a ensuite poursuivi: “Londres m’a toujours semblé être une deuxième maison”.

La gagnante d’un Grammy avait juré auparavant d’arrêter de lire les commentaires faits à son sujet sur Instagram, Twitter et d’autres plates-formes en ligne et avait qualifié la “culture d’annulation” de complètement “folle”.

S’exprimant sur le petit déjeuner de la BBC, elle a déclaré: “Je me suis arrêtée il y a deux jours environ. J’ai complètement arrêté de lire les commentaires. Cela ruinait ma vie. C’est bizarre. Plus les choses sont cool, plus les gens vous détestent. Annuler la culture est fou. Internet est un tas de trolls et le problème est en grande partie très drôle. C’est n’importe quoi pour une blague. Les gens disent n’importe quoi pour faire rire les gens. C’est fou que j’aie jamais lu des commentaires. J’aurais dû arrêté depuis longtemps, mais le problème est que j’ai toujours voulu rester en contact avec mes fans et les gens ont ruiné cela pour moi et pour eux. Cela craint. J’essaie toujours d’aimer les messages des fans. Si je vois des fans n’importe où, je veux juste leur parler. Ce sont des gens, c’est moi. Ce sont comme des amis à moi, mais Internet ruine ma vie, alors je l’ai éteint. “

