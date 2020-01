Billie Eilish veut que les fans cessent de se faire passer pour elle

2020-01-31 15:30:05

Billie Eilish a demandé aux gens de cesser de se faire passer pour elle en public.

La chanteuse de “ Bad Guy ” a publié une série d’histoires Instagram demandant aux gens de cesser de se déguiser et de faire semblant d’être elle dans les lieux publics, partageant des captures d’écran de diverses vidéos YouTube farcies où les utilisateurs se filment s’habiller dans son style de signature pour tromper les autres.

Billie a écrit: “S’il vous plait, arrêtez de faire ça s ** t. Ce n’est pas sûr pour vous et c’est méchant pour les gens qui ne connaissent pas mieux. Vous me faites mal paraître.”

Dans une histoire de suivi, la gagnante d’un Grammy s’est moquée d’une tenue portée par l’un de ses imitateurs, YouTuber Jordan Matter.

En zoomant sur le short de Jordan, elle a légendé l’histoire: “Aussi tellement irrespectueux que vous sortiez en faisant semblant que je porte ça.”

Jordan a répondu au message de 18 ans, expliquant qu’il avait fait une vidéo où il “avait rassemblé une foule et avait un acrobate faisant semblant que Billie faisait un énorme flip de joie, qui a révélé que ce n’était pas Billie”.

Il a écrit sur Instagram: “Je n’avais absolument aucune intention de manquer de respect à Billie. Je suis un grand fan, comme tout le monde. Je n’ai jamais fait de vidéo d’usurpation d’identité de célébrités auparavant, mais elles sont assez courantes, donc j’ai pensé que ce serait amusant pour ajouter ma propre touche acrobatique … J’ai contacté directement Billie et Maggie (Baird, la mère de Billie) et je me suis excusé, et je ne publierai pas la vidéo sans leur permission. ”

L’histoire de Billie survient après qu’elle soit entrée dans l’histoire lors des Grammy Awards du week-end dernier, lorsqu’elle est devenue la plus jeune artiste à avoir remporté les quatre plus grandes catégories de la cérémonie – Disque de l’année, Chanson de l’année, Album de l’année et Meilleur nouvel artiste, laissant la star dans l’incrédulité.

Elle a dit: “Je meurs, mec. Je ne sais pas, c’est foutu. Qui suis-je? C’est surréaliste. C’est comme un rêve. Je suis sans voix. Je suis sans voix.”

