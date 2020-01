Billie Lourd soutient la romance d’Evan Peters et Halsey

2020-01-31 21:30:05

Billie Lourd soutient la romance d’Evan Peters avec Halsey, car elle dit que le couple est “le plus mignon” et “le plus cool”.

Billie Lourd soutient la romance d’Evan Peters avec Halsey.

L’actrice de 27 ans est devenue de bons amis avec Evan après avoir joué avec lui dans deux séries de la franchise “American Horror Story”, et a dit qu’elle aime sa romance florissante avec la chanteuse Halsey, car ils sont le couple “le plus mignon” .

Billie a déclaré au magazine Us Weekly: “Je l’envoie si fort! Ce sont les plus mignons. Ils sont les plus cool. J’adore Evan, je l’aime. Je viens de la rencontrer à la fête du 100e épisode de” American Horror Story “, et ils sont si terre à terre et si cool, et je les expédie si fort. ”

Pendant ce temps, la hitmaker “ Without Me ”, 25 ans, a récemment promis d’arrêter de sortir avec ses collègues musiciens à la suite de romances avec G-Eazy et Yungblud, car elle a déclaré qu’elle avait besoin d’une pause pour parler du travail.

Halsey – dont le vrai nom est Ashley Frangipane – a expliqué: “Une de mes amies – une autre artiste qui a été critiquée pour avoir fréquenté beaucoup de gens – a dit: ‘Ashley, vous devez vivre votre vie de merde et ignorer ce que les gens disent de toi.

“Et donc maintenant je garde tout pour moi en termes de mes relations amoureuses. Je dirai qu’il est bon de ne pas sortir avec un autre musicien car alors votre travail vous suit partout.

“Maintenant, c’est ma vie personnelle, donc je peux rentrer chez moi avec quelqu’un que j’aime et passer du temps avec eux, et ce n’est pas une question de travail.”

La chanteuse et l’acteur de 33 ans ont commencé à sortir ensemble en septembre de l’année dernière, après la séparation de Halsey et Yungblud.

Evan avait déjà été fiancé à Emma Roberts, avec qui il est sorti avec lui pendant sept ans avant de se séparer définitivement en mars dernier.

Un initié a déclaré après leur séparation finale: “Evan était tellement amoureux d’Emma et leur relation est devenue très toxique. Ils avaient les plus hauts sommets et ne parlaient pas pendant des jours. Il a mis beaucoup de temps à se comprendre avant d’être prêt à ce jour.”

Mots clés: Billie Lourd, Halsey, Evan Peters

Retour au flux

.