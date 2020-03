Billy Connolly: J’ai fini avec le stand-up

2020-03-06 07:30:07

Le comédien Sir Billy Connolly a confirmé que ses jours de stand-up étaient terminés, suite à son diagnostic de Parkinson en 2013, mais a insisté sur le fait qu’il ne laisserait pas la maladie “le définir”.

Sir Billy Connolly a confirmé qu’il était “fini” avec le stand-up.

Le comédien de 77 ans a révélé en 2013 qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et bien qu’il ait déclaré l’année dernière qu’il “pourrait jouer à un autre moment”, il a maintenant insisté sur le fait que ses jours sur scène étaient terminés.

Il a dit: “J’ai fini avec le stand-up – c’était adorable et c’était adorable d’être bon dans ce domaine. C’était la première chose à laquelle j’étais jamais bon.”

Billy est invité à de nombreux engagements avec d’autres personnes atteintes de la maladie de Parkinson, mais a admis qu’il refusait beaucoup parce qu’il ne pensait pas qu’il serait “particulièrement bon” de laisser la maladie le “définir”.

Il a dit: “On me demande toujours d’aller aux affaires de Parkinson et de passer du temps avec les personnes atteintes de Parkinson, de déjeuner ou quelque chose comme ça. Et je ne l’approuve pas.

“Je ne pense pas que vous devriez laisser Parkinson vous définir et que tous vos amis soient des gens de Parkinson.

“Je ne pense pas que ce soit particulièrement bon pour toi. Alors je ne le fais pas.”

La star de “Mme Brown” est “bouleversée” par son diagnostic, et a admis que cela signifie qu’il marche “comme un homme ivre” à certains moments, et cela peut l’empêcher de faire certaines choses, comme remettre de la monnaie dans son portefeuille.

Il a ajouté à Sky News: “Certaines choses vont mal, votre cerveau va à la dérive et affecte votre corps, et donc vous marchez différemment, vous marchez parfois comme un homme ivre. Et vous avez peur, vous serez jugé sur cela. Et vous secouez parfois. ”

L’année dernière, Billy a admis son “audience [was] va “et il ne peut plus penser” à grande vitesse “.

Il a dit: “Je peux jouer à un autre moment mais je n’en ai pas l’intention. Et je suis très heureux de prendre mes médicaments et de m’entendre avec.

«J’ai commencé à baver, ce qui est nouveau pour moi. Cette maladie, elle vous donne de temps en temps une nouvelle chose à laquelle vous devez faire face et baver est ma dernière.

“Je marche de façon instable et mon ouïe va et c’est bizarre que des morceaux de moi tombent mais c’est intéressant.”

