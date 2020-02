Billy Crystal remet en question les «Oscars sans hôte»

2020-02-08 19:30:05

La star de la comédie Billy Crystal a affirmé qu’avoir des Oscars sans hôte, c’est comme “avoir un procès sans témoins”.

Le comédien de 71 ans – qui a organisé la cérémonie de remise des prix à neuf reprises – a admis qu’il n’était pas un fan du concept sans hôte, révélant qu’il aime la tradition d’avoir une seule personne à la barre.

Interrogé sur les dispositions pour les prochains Oscars, Billy a déclaré: “[It is like] avoir un procès sans témoins. Se déplace plus rapidement, mais pas tout à fait le résultat que vous souhaitez. ”

Billy estime qu’avoir un hôte est important pour le succès global de l’émission.

La star de la comédie – qui a accueilli les Oscars pour la première fois en 1990 – a déclaré: “J’ai toujours aimé être là-bas.

“J’ai adoré, je suppose, la confiance, que vous savez, que l’Académie du film avait en moi pour m’amener là-bas, et j’ai senti que c’était un grand honneur de le faire. Et je pense que lorsque vous avez une émission qui est tant que c’est le cas, les choses vont arriver.

“Et je pense que le problème avec le non-hôte, peut-être, c’est qu’il n’y a personne pour capitaliser sur ce moment, comme vous l’avez fait quand la mauvaise meilleure image a été nominée.”

Billy pense également qu’il est important d’avoir les bonnes personnes en place pour l’événement à venir – même s’il va être sans hôte.

Apparaissant sur “Jimmy Kimmel Live!”, Il a averti: “J’espère qu’ils trouveront les bonnes personnes là-bas en cas de problème”.

Plus tôt ce mois-ci, Kevin Hart a révélé qu’il souhaitait avoir géré sa controverse sur les Oscars différemment.

L’acteur de la comédie devait accueillir les Oscars l’année dernière, mais a reculé en décembre 2018, au milieu des critiques de ses vieux tweets homophobes.

Il a partagé: “Avec tout le truc des Oscars, il y avait un grand écart entre ce que je pensais être le problème et ce qu’il était vraiment.

“J’ai 10 ans où je me suis assuré de ne pas plaisanter ou jouer comme je le faisais à l’époque parce que c’était un problème. Peu m’importe si vous êtes gay ou pas gay. Je suis une personne humaine. Je je vais t’aimer malgré tout. “

