Billy Porter est-il le bon choix pour exprimer Audrey II?

C’est vrai, les amis: une nouvelle petite boutique d’horreurs est en route. Taron Egerton et Scarlett Johansson sont actuellement attachés pour diriger la nouvelle adaptation cinématographique de la comédie musicale de scène. Tout le monde parle du personnage sadique de Chris Evans, mais peu de reportages couvrent le casting le plus intéressant de tous.

Les personnages humains de Little Shop of Horrors sont certainement amusants. Mais l’histoire tourne autour d’Audrey II, la plante mangeuse d’hommes avec un œil sur la domination du monde. Pour jouer le rôle cette fois-ci, le réalisateur Greg Berlanti a fait appel à Billy Porter, lauréat des Emmy Awards.

Mais l’acteur a-t-il raison pour le rôle critique du méchant le plus vorace du cinéma?

Billy Porter pendant la Fashion Week de Londres | Santiago Felipe / .

Un célèbre chanteur de soul a exprimé Audrey II dans le film de 1986

Pour évaluer si Porter a ce qu’il faut pour jouer Audrey II, jetons d’abord un coup d’œil à la première adaptation cinématographique de la comédie musicale Little Shop of Horrors. Dans le film du réalisateur Frank Oz de 1986, la chanteuse Levi Stubbs a fourni la voix d’Audrey II. Bien que le nom de Stubbs ne soit pas instantanément familier, sa voix devrait l’être.

Tout au long des années 1960 et 1970, Stubbs a été le chanteur principal du groupe emblématique de Motown The Four Tops. Son baryton profond était un élément clé de succès tels que «C’est la même vieille chanson» et «Je ne peux pas m’aider (Tarte au sucre, Honey Bunch)». Ce talent musical éprouvé – et cette performance vocale pleine d’entrain – contribuent à faire d’Audrey II une présence inoubliable à l’écran.

De plus, faire participer Stubbs au projet était un coup de génie. Little Shop of Horrors propose déjà une partition inspirée de Motown et un décor des années 1960. La voix de Stubbs ne pouvait donc pas être mieux adaptée à Audrey II. De même, Stubbs avait 50 ans au moment de la sortie du film. Ce fait confère à sa performance une gravité plus râpeuse que si Oz avait choisi un interprète plus jeune.

Billy Porter a de l’expérience avec «Little Shop of Horrors»

À en juger par Stubbs comme modèle pour déterminer qui correspond au rôle, où tombe alors Porter? Si notre conclusion est qu’Audrey II nécessite un artiste d’âge moyen capable de s’attaquer à la soul classique, alors Berlanti pourrait avoir décroché le jackpot avec le Porter de 50 ans.

L’acteur a même une expérience directe avec Little Shop of Horrors lui-même. Il remplaçait Audrey II lors de la course de Broadway en 2004. Vétéran de la scène, Porter a remporté un Tony Award pour avoir joué le rôle principal de Lola dans la production de Broadway de Kinky Boots en 2013.

Compte tenu de sa combinaison de musique et d’expérience d’acteur, Porter semble avoir tout ce dont le nouveau Little Shop of Horrors a besoin. De plus, cela ne fait pas de mal que son étoile monte en ce moment. Le lancer instantanément confère au film de Berlanti le genre de crédibilité musicale qu’il n’aurait tout simplement pas sans lui.

Pourquoi Billy Porter est parfait pour le nouveau «Little Shop of Horrors»

Pourtant, pour toutes les nombreuses raisons pour lesquelles Porter convient parfaitement à Audrey II, l’une des plus intéressantes est la fluidité de genre qu’il apporte au rôle. Bien que Porter s’identifie comme un homme, ses performances et son sens de la mode personnel repoussent constamment les limites de l’identité de genre.

Bien que les fans ne s’en rendent peut-être pas compte, ce type d’approche non conforme au genre est idéal pour Audrey II. Après tout, le personnage est une plante avec un nom féminin mais qui est traditionnellement exprimée par un homme. Dans le film de 1986, le personnage a même reçu une nouvelle chanson, dans laquelle il se réfère à lui-même comme une «mère». Audrey II existe donc déjà en dehors du genre et y fait peu de cas.

Il semble que brouiller les lignes de genre traditionnelles ait toujours fait partie intégrante d’Audrey II. Dans sa performance, Porter a la chance de mettre en évidence ce même moreso. À nos yeux, il est bien plus qu’un digne successeur de Stubbs. Son casting pourrait éventuellement élever le rôle et le recontextualiser pour un public moderne.