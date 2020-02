Billy Porter présente l’état de l’Union LGBTQ

Pour la deuxième année consécutive, Billy Porter a offert une sorte de contrepoint à l’adresse du président Donald Trump sur l’état de l’Union avec son «état LGBTQ de l’Union».

Mais alors que Trump a vanté la force de sa présidence, son économie et l’union en général, Porter a jeté un regard beaucoup plus sombre sur la situation actuelle en Amérique. À quelques heures du discours de Trump, Porter a néanmoins souligné que la nation “battue” “était loin d’être brisée”.

“Notre nation fait face à l’une des plus grandes crises de ma vie”, a-t-il déclaré, faisant référence à la présidence Trump en cette année électorale. “Mais cette année, vous et moi avons la chance de corriger le cours.”

Il a ajouté que “si notre nation a survécu au premier mandat de Donald Trump, mais qui doit dire ce qu’un autre mandat ferait à ce pays, à la démocratie et vraiment au monde entier”.

Il a ensuite décomposé ce à quoi ressemblait le survivant du premier mandat pour la communauté LGBTQ, y compris Trump interdisant aux personnes transgenres de servir dans l’armée et supprimant le financement pour les personnes trans sans abri, ainsi que soutenant des initiatives qui permettent aux professionnels de la santé de “discriminer les personnes queer “sur la base de leur” conscience “.

Il a souligné que 2019 était “l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les Américains transgenres”, ajoutant que “cette violence odieuse contre les personnes trans, qui affecte de manière disproportionnée les femmes trans de couleur, n’est rien de moins qu’une épidémie”. Il a ajouté que selon le FBI, la violence liée aux crimes de haine a atteint un sommet en 16 ans.

Et puis il y a tous les juges fédéraux que Trump a placés tout au long de ses trois premières années au pouvoir “dont l’influence se fera sentir longtemps après que Trump aura quitté ses fonctions”, a expliqué Porter.

Et cela affecte non seulement la communauté LGBTQ, selon Porter, qui a déclaré que nous vivons à une époque où la vérité est attaquée, la suprématie blanche est en train de se normaliser et les droits reproductifs des femmes sont à nouveau attaqués.

Mais tout n’est pas mauvais, alors que Porter a conclu sa déclaration en jetant un coup d’œil aux changements positifs en cours sur le front social. Si la politique nationale ne soutient pas la communauté LGBTQ, il est au moins encourageant de savoir qu’un nombre croissant de personnes ordinaires sur le terrain font preuve d’une plus grande empathie, ouverture et acceptation que jamais.

“Chaque acte de gentillesse est un coup contre la cruauté. Chaque acte d’empathie est un coup contre le sectarisme. Chaque acte de courage est un coup contre un lâche intérêt personnel, et chaque acte d’amour est un coup contre la haine”, a déclaré Porter. “Nous avons un combat difficile contre nous, mais je sais que nous pouvons le gagner.”

