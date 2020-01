Billy Porter: Tiffany Haddish est un germaphobe

2020-01-17 09:30:05

Billy Porter a admis que Tiffany Haddish était horrifiée quand il mangeait avec ses mains, même si elle savait qu’ils étaient propres.

Billy Porter a admis que Tiffany Haddish était bouleversée quand il a mangé sa nourriture à “mains nues” parce qu’elle est un “germaphobe”.

L’acteur de 50 ans a répondu à la récente affirmation de la comédienne selon laquelle il avait englouti les restes du délicieux rôti de pot de sa co-star “ Like a Boss ” avec ses mitaines et tout en admettant que c’était vrai, il a également insisté sur le fait qu’il était très propre et l’actrice de «Girl’s Trip» lui a dit de rapporter à la maison les derniers morceaux du plat.

Apparaissant dans ‘Late Night With Seth Meyers’, il a déclaré à l’hôte: “C’était la fin de la soirée, ce rôti était féroce – vous savez ce genre de nourriture qui vous donne envie de jeter votre chaussure à quelqu’un? ”

Confirmant qu’il était rentré sans couverts, il a ajouté: “Je m’étais lavé les mains … et elle m’a vu le faire!” Elle est un petit germaphobe, alors elle m’a fait ramener le potlicker à la maison. ”

La star de “Pose” a récemment révélé que Tiffany l’avait emmené faire une soirée pour déshabiller Swinging Richards à Atlanta, où il n’y avait “pas de limites”, tout en filmant “Like a Boss”.

Et maintenant, il a révélé que tout le monde criait à l’entrée de la star de “ Girls Trip ” dans la discothèque torride.

Billy a déclaré à Seth: “C’est une comédienne, et elle a été sur la route avec beaucoup de comédiens … aka, des comédiens masculins.

“Donc, quand vous entrez dans un club de strip avec Tiffany, vous êtes au club de strip avec les gens du club de strip … Maintenant, j’ai ma part de clubs de strip, mais vous entrez avec Tiffany et c’est comme [yelling] «Tiffany Haddish est dans le bâtiment!

“C’est l’un de ces clubs de striptease où vous pouvez voir toute la peau. Il n’y a pas de limites. C’était amusant.”

Pendant ce temps, la star de Broadway a admis qu’il était “sans voix” lorsqu’il a rencontré son idole Sir Elton John aux Golden Globes au début du mois.

Billy – qui a été nominé pour la deuxième fois pour acteur dans une série télévisée dramatique pour ‘Pose’ – a rappelé: “J’étais un peu sans voix, je me tiens sur ses épaules.

“Pour ceux d’entre nous qui sommes queer dans cette entreprise, il n’y a pas beaucoup d’exemples. Il a été un si bel exemple de la façon dont vous faites cela avec grâce.”

