Billy Ray Cyrus annonce la préquelle de Hannah Montana

Billy Ray Cyrus affirme qu’il y a une préquelle “ Hannah Montana ” dans les œuvres et il tient à reprendre son rôle de père du personnage titulaire.

Le hitmaker “Achy Breaky Heart” a admis qu’il reviendrait au spectacle – qui a duré de 2006 à 2011 et a présenté sa vraie fille Miley Cyrus comme la pop star titulaire – comme Robbie Stewart et alter ego Robbie Ray “en un battement de coeur”

Il a déclaré à HollywoodLife: “Ils parlent de faire une préquelle, ce qui pour moi, je le ferais en un clin d’œil. Parce que cela signifie que je peux récupérer mon mulet”, a-t-il déclaré, en référence à Robby Stewart et alter ego Robbie Ray.

La star de 58 ans n’a pas révélé si Miley serait impliquée dans la préquelle mais il pense qu’il y aurait beaucoup à explorer dans la série.

Il a dit: “Je pense qu’il y a toute une histoire qui a conduit Miley à devenir Hannah Montana.”

Alors que Billy Ray a été félicité pour son travail dans la série, il a admis qu’il ne pensait pas au départ qu’il était la bonne personne à embaucher, car il pensait que les patrons de Disney devraient chercher un “vrai acteur”.

Il a dit: “Ils m’avaient choisi comme son père, et j’ai dit: ‘Ils devraient avoir un vrai acteur. Je ne veux pas gâcher cette apparition. Ils devraient avoir un vrai acteur pour jouer son père, parce que c’est un grand script et un grand concept. Ça va faire exploser Miley. Ça va être gros. ” ”

Pendant ce temps, le crooner du pays a admis avoir tourné sa nouvelle publicité pour Doritos avec le collaborateur de “Old Town Road” Lil Nas X et l’acteur Sam Elliot était l’un des “moments forts” de sa vie et de sa carrière.

Il a dit: “J’espère que vous vous amuserez autant à le regarder que je me suis amusé à le faire.

“Vraiment, [it was] un moment fort de ma vie et de ma carrière, en faire partie. C’est la première fois que Cool Ranch Doritos lance une publicité pendant le Super Bowl. C’est juste un honneur vraiment cool et amusant. Encore une fois, le plaisir de la chanson. Lorsque vous montez sur “Old Town Road”, ce cheval monte. ”

