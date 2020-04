Billy Ray Cyrus lance un mélange de cannabis

2020-04-20 17:00:06

Billy Ray Cyrus s’est associé à la Lowell Herb Co pour organiser personnellement un mélange pour leur pack noir de pré-rolls en édition limitée «Midnight Special».

Billy Ray Cyrus lance une marque de cannabis.

L’auteur-compositeur-interprète de 58 ans s’est associé à la Lowell Herb Co pour organiser personnellement un mélange pour leur pack noir de pré-roll en édition limitée «Midnight Special».

Cependant, au milieu de la pandémie de Covid-19, Billy – dont le mélange comprend des variétés Lava Cake et Banana Cream – a exhorté les gens à ne pas partager leurs articulations alors qu’ils célèbrent le 4/20, la journée officieuse de célébration du cannabis, qui a lieu le 20 avril de chaque année.

Il a dit à Variety: “Soyez un Bogart. Si vous vous souciez, ne partagez pas. Ne passez pas votre joint ou votre pipe, ce n’est tout simplement pas sûr de le faire maintenant. Prenons une pause, relaxons le 4/20 et de la musique nouvelle. On va passer un bon moment. ”

Le PDG de Lowell Herb Co, David Elias, a également reconnu que les célébrations de cette année seront “différentes” et a ajouté: “mais l’esprit reste inchangé – c’est le moment de reconnaître les progrès de notre industrie, de montrer notre appréciation pour notre communauté et de célébrer notre élan vers la fin interdiction.”

Il a poursuivi en disant: “Partager un joint est normalement la façon dont nous célébrons le 4/20. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire cette année, mais nous pouvons partager beaucoup d’autres choses, nos histoires, nos listes de lecture, des livres, notre pensées et émotions, envoi de bons vœux et énergie positive à ceux que nous aimons. Nous réussirons ensemble. ”

Pendant ce temps, la fille de Billy Ray, Miley Cyrus, 27 ans, avait précédemment déclaré qu’elle avait en fait plus «d’énergie» depuis qu’elle avait cessé de fumer de la marijuana.

Elle a dit: “À [the time of the interview] c’était comme trois semaines, maintenant c’est comme neuf semaines ou 10 semaines ou quelque chose. Tout le monde me frappe toujours. Beaucoup de gens m’ont contacté et [asked if I want help]. Et je me dis: “Non, quand je veux quelque chose, je peux le faire.” Tout ce que je veux faire, si je veux arrêter ou démarrer quelque chose, je peux tout faire. J’ai juste décidé de ne plus le faire et maintenant c’est facile pour moi.

“C’est très bizarre. J’ai beaucoup d’énergie. Je suis une personne très obsessionnelle, sur laquelle je dois travailler, mais cela aide aussi dans ma position à être un peu obsessionnel parce qu’alors je peux vraiment faire avancer les choses et assurez-vous qu’il est parfait. ”

