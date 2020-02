Billy Ray Cyrus “mourrait” pour Lil Nas X.

2020-02-01 20:30:06

Billy Ray Cyrus «mourrait» pour son collaborateur de «Old Town Road», Lil Nas X.

La star de 58 ans a plaisanté en disant qu’il avait “adopté” le chanteur de “Old Town Road” après avoir travaillé avec lui sur leur chanson à succès et qu’il “resterait” avec lui jusqu’à la fin.

Il a dit: “J’ai adopté Lil Nas X. Je sens que je mourrais pour ce garçon, je le voudrais vraiment. Je l’aime tellement. Je suis tellement fier de lui, et je le soutiendrai jusqu’à la fin . ”

Et Billy a salué la capacité de Lil Nas X à “abattre certains murs” dans l’industrie de la musique.

Il a ajouté: “Au-delà de l’amour, il y a le respect que vous regardez un homme qui a utilisé son esprit, son esprit humain pour aller quelque part et abattre des murs dans cette entreprise de musique qui n’avait jamais été abattu auparavant.”

La star de ‘Achy Breaky Heart’ a donné des conseils au chanteur de 20 ans quand il a décidé qu’il voulait sortir dans le monde et révéler qu’il était gay.

Il a déclaré au magazine Us Weekly: “Il y a eu un moment où Lil Nas a effectivement dit:” Je dois faire ceci et je dois le faire “. Et j’ai dit: “Hé, vous êtes Lil Nas X. Vous êtes votre propre personne. Vous faites ce que vous avez à faire quand vous sentez que vous devez le faire. Mais vous ne faites rien. Vous restez immobile jusqu’à ce que vous sache exactement ce que tu vas faire et comment tu veux le faire. ”

Pendant ce temps, Lil Nas avait précédemment admis que sa gigantesque année “ne semblait pas réelle”.

Réfléchissant sur son année réussie, il a dit: “Comment ça se sent? Il se sent toujours comme tout le reste … il ne semble pas réel. Il n’a pas encore coulé … Je suis heureux [the song] est devenu une partie de la vie de tant de gens. Les enfants vont grandir avec cette chanson et la jouer pour se souvenir de ces moments, ce qui me fait me sentir incroyable. Il n’aurait jamais pu sortir sans la culture du meme qui l’a embrassé. “

